Paul Michael se pronunció luego de ser retirado del estudio de 'Mande quien mande' el pasado miércoles, justo cuando Christian Cueva y la cantante Pamela Franco aparecieron en el programa. El integrante de 'Esto es guerra' aclaró que se encontraba realizando una transmisión en vivo y aseguró que no tenía intención de incomodar a nadie.

Tras lo ocurrido, el ex de Pamela López respondió a las interrogantes sobre una posible condición de la mediática pareja para evitar coincidir con él en el espacio televisivo. Aunque no confirmó los motivos de la decisión, sostuvo que no tiene problemas con el futbolista ni con la cumbiambera y que prefiere concentrarse en sus propios proyectos.

¿Sacaron a Paul Michael del set de 'Mande quien mande' por Christian Cueva y Pamela Franco?

Paul Michael explicó que estaba concentrado en su transmisión en vivo cuando ocurrió el incidente en 'Mande quien mande'. Ante las especulaciones sobre su salida del estudio durante la presentación de Christian Cueva y Pamela Franco, el chico reality negó que su presencia tuviera como objetivo generar incomodidad o provocar una polémica.

"Estaba haciendo mi live, tranquilo, concentrado en lo mío y sin intención de incomodar a nadie. No tengo ningún problema con ellos ni me interesa generar polémica", manifestó al referirse a lo sucedido en el programa.

Consultado sobre si fue apartado por una supuesta petición de la pareja, el chico reality evitó atribuirles responsabilidad y señaló que no especularía sobre las razones detrás de esa decisión. "Yo respeto a todos, pero no voy a especular sobre por qué se tomó esa decisión; lo importante es que yo no fui con mala intención. Cada uno está en lo suyo y yo sigo adelante con mis proyectos", expresó.

Paul Michael no se juntaría con Christian Cueva ni Pamela Franco

Además de referirse a lo ocurrido en 'Mande quien mande', Paul Michael descartó que tenga planes de acercarse a Christian Cueva o Pamela Franco. El integrante de 'Esto es guerra' señaló que no tendría inconvenientes en coincidir con ambos, aunque manifestó su preferencia por mantener cierta distancia para evitar posibles malentendidos.

"No, nada de eso. No tendría inconveniente en coincidir, pero prefiero mantener mi distancia y evitar malentendidos", afirmó al descartar un eventual acercamiento con la pareja.



