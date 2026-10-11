Pamela López lanza cruel comentario contra Pamela Franco tras lanzar su ONG de ayuda a los niños: “¡Cállate!”

Pamela López volvió a referirse de mala manera a Pamela Franco luego de que la cantante anunciara la creación de una ONG para ayudar a niños con autismo. La aún esposa de Christian Cueva se pronunció durante su pódcast 'Vale todo', donde cuestionó a la cumbiambera y lanzó duras expresiones que reavivaron la polémica entre ambas.

Las declaraciones de la influencer se produjeron después de que la intérprete de ‘Cervecero’ presentara su proyecto social, relacionado con su experiencia como madre de una niña con autismo. Lejos de pasar por alto el anuncio, López aprovechó su espacio digital para lanzar indirectas contra la cantante y también dirigirse a las seguidoras que la respaldan.

Pamela López manda a callar a Pamela Franco tras lanzar su ONG

Durante su pódcast 'Vale todo', Pamela López criticó a Pamela Franco y recordó las disculpas públicas que la cantante ofreció anteriormente por su relación con Christian Cueva. La influencer cuestionó sus lágrimas y puso en duda la sinceridad de aquellas declaraciones.

“Ya sabemos de qué estás hecha, de las lágrimas de cocodrilo que botaste en algún momento. Entonces, yo creo que debes quedarte callada. Ya formaste tu ONG. ¡Cállate! ¡Cállate!”, expresó. Sus palabras se produjeron después del anuncio de la ONG de Franco y generaron nuevas reacciones en torno a la rivalidad mediática entre ambas.

Pamela López se burla del fandom de Pamela Franco

Pamela López también dirigió sus comentarios hacia las seguidoras de Pamela Franco, a quienes se refirió irónicamente como ‘Las Clandestinas’ durante su programa digital. De esta manera, la influencer extendió sus críticas más allá de la cantante y apuntó contra el grupo de admiradoras que la respalda.

“Yo quisiera saber cómo se llama tu fandom. ¿Se llaman Las Clandestinas? Yo me imagino que las personas que las conforman te deben seguir, deben tener la misma línea que tú. ¿No?”, finalizó.