La entrevista que Pamela López concedió a Carla Chevez dejó varios momentos reveladores sobre la relación que mantuvo durante años con Christian Cueva. Entre reflexiones sobre su vida familiar, el proceso de divorcio y las experiencias que marcaron su matrimonio, hubo un pasaje que terminó por emocionarla.

Todo ocurrió cuando la periodista recordó una celebración de Año Nuevo en Trujillo a la que asistió tiempo atrás para realizar una cobertura. A partir de ese recuerdo, la popular ‘KittyPam’ volvió a una etapa de su vida que, según admitió, estuvo marcada por una fuerte dependencia emocional y por un papel secundario dentro de la relación.

Pamela López recuerda episodio de su matrimonio con Christian Cueva

Durante la entrevista, Carla Chevez relató que la primera vez que vio a Pamela fue precisamente en una fiesta de fin de año organizada en Trujillo. La periodista recordó que pasó gran parte de la noche observando a la entonces pareja y hubo un detalle que llamó particularmente su atención: mientras ‘Aladino’ disfrutaba del ambiente y compartía con los asistentes, López permanecía apartada.

Al escuchar esa historia, la empresaria no pudo evitar conmoverse. El recuerdo la llevó a describir cómo vivía aquellos eventos en ese momento de su vida. "Me vas a hacer llorar porque me recuerdas otras cosas. No era yo, estaba sometida. Me imagino qué evento era. Todos los años en Trujillo (Cueva) realizaba una fiesta que se llamaba la ‘Fiesta de Fin de Año’, que eran, básicamente, partidos de fútbol —un cuadrangular o todos los equipos que se inscriban— y luego él contrataba orquestas y se hacía la fiesta", señaló.

“Una dependencia total”: Pamela López reflexiona sobre su matrimonio con Christian Cueva

Tras ello, explicó que estas reuniones se habían convertido en una tradición importante para el jugador y para las personas de su entorno. Según recordó, el evento reunía a numerosos asistentes y giraba alrededor de las actividades que organizaba el entonces seleccionado nacional. Cuando Chevez insistió en que nunca la vio participar activamente de la celebración, López comentó: "Lo que pasa es que él era la figura pública y yo era pues el ama de casa".

La periodista le recordó entonces que, más allá de ello, era su esposa. Fue en ese momento cuando Pamela describió la percepción que tenía de sí misma durante aquellos años. "Sí, pero yo no sabía hablar, no tenía talentos. Yo no figuraba. O sea, yo solamente era la madre de sus hijos y, obviamente, él era… Siempre le ha gustado. Al principio pensé que llamaba la atención; pero no, es su personalidad. Su personalidad es, no sé: entrador, chacotero, ser el centro de atención, y yo, pues, mi misión era ser mamá y no tomaba, no bailaba… Una dependencia total, tal cual. No solo una dependencia económica, sino también emocional”, expresó.

Además de este episodio, la conversación abordó temas como el tatuaje que compartió con el futbolista, las razones por las que el divorcio aún no se concreta, las polémicas vinculadas al entorno del hoy novio de Pamela Franco y diversos acontecimientos que acompañaron el final de su matrimonio.