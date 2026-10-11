Pamela López se burla del club de fans de Pamela Franco y desata polémica: “Las clandestinas”

Pamela López arremetió contra Pamela Franco luego de que la cantante inaugurara su ONG y recibiera muestras de apoyo de su club de fans. La expareja de Christian Cueva cuestionó el nombre del grupo de seguidores de la cumbiambera y lanzó comentarios que generaron una nueva polémica entre ambas figuras de la farándula.

Durante su participación en el programa de streaming ‘Vale todo’, López se preguntó cómo se llamaba el fandom de Franco y deslizó un calificativo para referirse a sus integrantes. “¿Yo quiero saber cómo se llama tu fandom?”, expresó antes de lanzar la pregunta: “¿Se llama ‘Las clandestinas’?”. Además, sostuvo que las personas que integran el grupo compartirían características con la cantante.

La trujillana también cuestionó las declaraciones de Franco, quien aseguró que atraviesa una nueva etapa de su vida y que no está interesada en enfrentamientos. “Sabemos de qué estás hecha, las lágrimas de cocodrilo que, pues, botaste y te debes quedar callada. Ya formaste tu ONG, así que cállate”, sentenció López durante el espacio digital.

Club de fans de Pamela Franco responde a Pamela López

Tras los comentarios de López, el club de fans de Pamela Franco rechazó públicamente las expresiones dirigidas hacia sus integrantes. A través de un comunicado, el grupo ‘Pinky’s de Pamela Franco Oficial’ negó que sus miembros deban ser identificados con el calificativo utilizado por la trujillana y exigió respeto.

“No somos ‘clandestinas’ ni aceptamos insinuaciones que pretendan denigrarnos por apoyar a nuestra artista. Somos mujeres que merecemos respeto y no permitiremos que se normalicen las burlas, el señalamiento ni el maltrato psicológico hacia nosotros”, manifestaron.

Asimismo, el fandom expresó su rechazo a los calificativos e insinuaciones realizados durante el programa de streaming conducido por Pamela López. Sus integrantes consideraron que este tipo de comentarios podría constituir una forma de hostigamiento verbal y ocasionar daño emocional.