Pamela Franco habla sobre su deseo de tener un hijo con Christian Cueva: “Yo quiero un hombrecito”

Pamela Franco lleva una de las relaciones más sólidas de la farándula junto a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.

Pamela Franco lleva una de las relaciones más sólidas de la farándula junto a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Instagram.

Pamela Franco volvió a llamar la atención al hablar de sus planes a futuro junto a Christian Cueva. La cantante se refirió a la posibilidad de ampliar su familia y sorprendió al mencionar la llegada de un nuevo hijo, aunque lo dijo a modo de broma.

La artista también contó que atraviesa una etapa de nuevos proyectos personales y profesionales. Entre ellos, anunció la próxima inauguración de un centro de salud y destacó el respaldo que recibe del futbolista en las decisiones que viene tomando.

Pamela Franco y su deseo de tener un hijo con Christian Cueva

Durante la conversación, Pamela Franco fue consultada sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre. La cantante respondió que un nuevo integrante sería bien recibido, aunque explicó que por ahora ambos están enfocados en sus respectivos proyectos.

“Bienvenido sea, pero queremos trabajar ahora. Si pasa, queremos planificarlo bonito, yo quiero un hombrecito”, manifestó la intérprete al referirse a la posibilidad de tener un hijo junto a Christian Cueva.

Pamela Franco tendrá su propio centro de salud

Además de hablar sobre su vida familiar, la cantante adelantó que prepara un importante proyecto fuera de la música. Se trata de la inauguración de un centro de salud programada para el próximo 8 de octubre, iniciativa que describió como algo relacionado con una parte importante de su vida. “De un centro, de ahí les voy a ir contando, eso es otra cosa, pero están invitados. Centro de salud y nada, tiene que ver conmigo, mi vida”, comentó.

En ese camino empresarial, la artista aseguró que cuenta con el respaldo de su pareja. “Mi amorcito que estamos proyectándonos a hacer cosas. Siempre el apoyo que es muy importante. Estoy tratando de emprender y se viene algo para un lado de mi corazón”, expresó al explicar que ambos vienen pensando en nuevos proyectos.