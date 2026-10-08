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¿Se acabó el amor? Christian Cueva confiesa estar dispuesto a dejarlo todo por Pamela Franco, pero ella tiene fría respuesta: "Tengo una prioridad"

¡Lo dejó frío! Christian Cueva se mostró más que enamorado de Pamela Franco al revelar que estaría dispuesto a irse con ella al extranjero. Sin embargo, la cantante no compartió su opinión y dio una respuesta que lo dijo todo.

Christian Cueva y Pamela Franco cantaron 'Cervecero' por primera vez juntos en televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Christian Cueva y Pamela Franco cantaron 'Cervecero' por primera vez juntos en televisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Christian Cueva y Pamela Franco protagonizaron un momento de tensión durante una dinámica de 'Mande quien mande', luego de ser consultados sobre la posibilidad de cambiar de país por una oportunidad profesional. El futbolista no dudó al responder que estaría dispuesto a dejar sus proyectos en Perú para acompañar a la cantante si su carrera musical la lleva al extranjero.

La respuesta de la intérprete de 'Dile la verdad' tomó un rumbo diferente. La cumbiambera reconoció el cariño que siente por el volante de Sport Boys, pero explicó que actualmente atraviesa una etapa importante tanto en su carrera como en su faceta de madre. Por ello, dejó claro que cualquier decisión personal debe considerar primero el bienestar y futuro de su hija.

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Christian Cueva queda en shock con respuesta de Pamela Franco

La situación se produjo cuando las conductoras de 'Mande quien mande' plantearon un escenario hipotético relacionado con una eventual propuesta laboral para Pamela Franco fuera del Perú. Ante la pregunta de si dejaría sus actividades para acompañarla, Christian Cueva respondió afirmativamente y mostró su disposición a comenzar una nueva etapa junto a la intérprete.

"Sí, por supuesto, esa es la idea", manifestó el futbolista frente a las cámaras. Con esa respuesta, 'Aladino' dejó entender que estaría dispuesto a modificar sus planes personales y profesionales para permanecer junto a su amada si ella tuviera que radicarse en otro país por motivos relacionados con su carrera como cantante.

Sin embargo, la postura de Pamela Franco fue distinta. La artista explicó que se encuentra enfocada en consolidar su trayectoria profesional y, al mismo tiempo, en cumplir sus responsabilidades como madre. Su respuesta marcó una diferencia respecto de lo planteado minutos antes por el futbolista.

"Estoy en un momento bastante importante en mi carrera y como madre. Estoy muy mentalizada en sacar adelante a mi hija, entonces necesito trabajar", señaló durante la conversación en el programa.

La cantante también se refirió directamente al vínculo que mantiene con Christian Cueva y dejó claro que sus sentimientos no modifican la prioridad que ha establecido para su vida. "Yo lo amo muchísimo, él lo sabe, pero hay una prioridad que no puedo dejar, que es mi hija", afirmó.

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