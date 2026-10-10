Dayron Martin responde a Pamela López tras sus declaraciones sobre sus 50 mujeres: "Ella sería la 51"

El cantante Dayron Martin respondió a Pamela López luego de que la empresaria se refiriera a sus presuntos encuentros y afirmara que él habría tenido cerca de 50 mujeres. En una entrevista con 'Trome', el integrante de Orquesta Dan Den negó haber mantenido una relación sentimental con la trujillana y sostuvo que solo coincidieron en algunos lugares.

El artista también recordó dos ocasiones en las que, según su versión, se encontró con López. Una de ellas ocurrió en Barranco Bar, después de una presentación musical. Al referirse a las declaraciones de la empresaria sobre su vida sentimental, el cubano respondió con ironía: "Ella sería la 51".

Dayron Martin niega haber tenido una relación con Pamela López

'El príncipe de la timba' se pronunció luego de que Pamela López hablara sobre él en el pódcast 'Café con la Chévez'. El cantante rechazó que busque notoriedad a partir de las polémicas y aseguró que su exposición pública está relacionada con su carrera musical.

"No necesito hacer show, mi show lo hago sobre el escenario, con mi orquesta", declaró.

Asimismo, al ser consultado sobre la afirmación de que habría tenido cerca de 50 mujeres, Martin respondió: "Ella dice que yo tenía como 50 mujeres, ni que fuera un sultán. Está mal que hable así, porque entonces ella sería la número 51".

Con esta declaración, el intérprete cuestionó los comentarios de López sobre su historial sentimental y reiteró que no mantuvo una relación amorosa con ella.

Dayron Martin relata su encuentro con Pamela López en Barranco Bar

El cantante contó que coincidió con Pamela López en Barranco Bar después de terminar una presentación. Según relató, se dirigía a la puerta trasera del establecimiento para retirarse cuando vio a la empresaria acompañada de otro hombre.

"La vi en ‘Barranco Bar’. Cuando terminé de cantar, me dirigí a la puerta trasera para salir y ella estaba allí con un tipo. Ella se tambaleaba y me dijo: ‘¡Oye, mírame bonito!’. De eso tengo dos testigos", sostuvo.

Martin también mencionó un segundo encuentro con López, esta vez en la zona de boxes de un establecimiento, adonde acudió para reunirse con un promotor y coordinar nuevas presentaciones musicales.

"Sí, me la encontré. Fui solo porque iba a encontrarme con otro promotor para cerrar unas fechas de shows. Estuve ahí unos cinco minutos en la zona de los boxes, porque todos los artistas vamos a ese lugar. No es como ella dice: ‘Él lo que quería era show’", expresó el cantante.