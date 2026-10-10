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Magaly Medina expone a ‘Cachín’ de viaje por el Caribe con la hermana mayor de Samantha Batallanos: “Hay gente con suerte”

Magaly Medina reveló la escapada secreta de 'Cachín' junto a Fiorella Mendoza rumbo a Panamá y República Dominicana, mientras diversas figuras de la farándula disfrutan de prolongadas vacaciones en el extranjero.

Magaly Medina destapa el escape de 'Cachín' junto a la hermana de Samantha Batallanos. Composición LR. YouTube
Magaly Medina destapa el escape de 'Cachín' junto a la hermana de Samantha Batallanos. Composición LR. YouTube
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Magaly Medina durante su programa 'Magaly TV, la firme', expuso una serie de publicaciones en redes sociales que delataron al actor Carlos Alcántara 'Cachín' en una travesía por el Caribe. El popular comediante fue captado en el aeropuerto compartiendo junto a Fiorella Mendoza, hermana mayor de la modelo Samantha Batallanos, con destino a Panamá y República Dominicana.

Tras revisar las publicaciones de las figuras peruanas, la conductora de ATV destacó que en las redes sociales ambos evitaron etiquetarse o mostrarse juntos de forma directa. Mientras Mendoza presumía los días de sol en el extranjero, Alcántara mantenía un perfil bajo en sus plataformas digitales. Luego de exponer las vacaciones secretas de 'Cachín', Medina expresó: "Hay gente afortunada y con suerte".

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Otra de las parejas que causaron sorpresa fue la conformada por Macarena Vélez y Juan Ichazo, quienes llevan casi un mes recorriendo exclusivas ciudades europeas. Desde el pasado 17 de septiembre de este año, ambos han mostrado mediante sus redes su travesía por Madrid, Toledo, Barcelona, la Costa Brava en España, además de su viaje por el sur de Italia.

Asimismo, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz decidieron desconectarse de la rutina limeña junto a sus hijos. Luego de pasar por París, la familia enrumbó hacia las Islas Baleares, específicamente, la emblemática ciudadela de Menorca, en España. La familia iniciada en el reality de 'Esto es guerra' dejó entrever su buen presente financiero con este viaje, según aludió Medina.

A la lista de viajeros también se sumaron figuras como Brunella Horna, quien se mostró paseando por Estados Unidos en un viaje familiar junto a Richard Acuña y los hijos del político. Por su parte, Mario Irivarren decidió cruzar la frontera hacia Chile para practicar deportes de invierno en la nieve con amigos, dejando a su actual pareja en Lima.

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