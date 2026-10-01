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Alejandra Baigorria defiende con controversial comentario a su hermano Derek tras revelarse chats con Pamela López: "Es un bebito"

Alejandra Baigorria se pronunció sobre los chats que Pamela López mostró y que atribuyó a su hermano Derek. La empresaria restó gravedad a la situación y señaló que él debe asumir sus decisiones.

Pamela López aseguró que Derek Baigorria la contactó con intenciones más allá de lo laboral. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Pamela López aseguró que Derek Baigorria la contactó con intenciones más allá de lo laboral. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Alejandra Baigorria fue consultada por las declaraciones de Pamela López sobre su hermano Derek Baigorria, luego de que la trujillana expusiera presuntos mensajes entre ambos. Ante las cámaras de 'Amor y fuego', la empresaria prefirió no involucrarse directamente en la polémica y recordó que su familiar es mayor de edad.

Además, la exchica reality sostuvo que cada persona debe responder por sus propios actos y afirmó que, aunque podría llamarle la atención como hermana mayor si detectara algo realmente grave, no considera que lo mostrado hasta ahora sea motivo de alarma.

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Alejandra Baigorria habla sobre chats entre su hermano Derek y Pamela López

Durante su conversación con 'Amor y fuego', Alejandra Baigorria se refirió a los chats atribuidos a Derek y Pamela López. La empresaria cuestionó que se recuperen conversaciones de hace años y consideró que el comportamiento mostrado en esos mensajes corresponde a una persona joven que estaba intentando coquetear.

"La gente no tiene nada que hablar y se ponen a sacar cosas de hace años, mi hermano es un chibolo, un bebito, me imagino que habrá estado disparando por todos lados, coqueteando… pero él es mayor de edad, tiene que asumir sus consecuencias", manifestó.

En esa misma línea, la hermana de Derek Baigorria indicó que no considera que exista algo grave en los mensajes difundidos. "Ahora que se vacile... yo me río no veo nada malo nada grave", expresó Alejandra, quien añadió que, si encontrara una situación de mayor importancia, sí conversaría con él para llamarle la atención.

La empresaria también marcó distancia respecto al papel que puede asumir frente a las decisiones de su hermano: "Aunque yo no soy su mamá ni papá", precisó durante sus declaraciones.

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¿Qué dijo Pamela López sobre Derek Baigorria?

La polémica comenzó cuando Pamela López contó que Derek Baigorria se habría comunicado con ella inicialmente por una posible campaña publicitaria. Según el relato de la trujillana, el contacto habría cambiado de tono mientras avanzaban las conversaciones y el supuesto acuerdo laboral no llegaba a concretarse.

Pamela López aseguró que el hermano de Alejandra Baigorria mostró interés en conocerla personalmente y que las llamadas entre ambos se volvieron frecuentes. Ante esta situación, afirmó que decidió bloquearlo.

"Tuve que bloquearlo. El chiquito me estaba fantaseando, porque todo el tiempo me llamaba y nunca se daba el acuerdo de trabajo que me había ofrecido", declaró la empresaria.

Durante su intervención, Pamela López también mostró una captura que correspondería a una conversación con Derek. Entre los chats apareció un mensaje en el que él manifestó su deseo de verla: "Quiero verte, a ver si es realidad o estoy soñando, jajaja", se lee en la captura presentada en 'Amor y fuego'.

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