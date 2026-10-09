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Destapan encuentro 'secreto' entre Christian Cueva y Paul Michael y revelan todo lo que pasó: "Él estaba con ..."

¡No es IA! Paul Michael y Christian Cueva se vieron las caras por primera vez y viralizaron una foto de aquel encuentro. Además, revelaron si hubo algún problema entre ambos por su pasado en común con Pamela López.

Paul Michael y Christian Cueva estuvieron cara a cara. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Paul Michael y Christian Cueva estuvieron cara a cara. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Christian Cueva y Paul Michael protagonizaron una inesperada coincidencia en Pachacámac que despertó el interés por el pasado sentimental que ambos comparten con Pamela López. El encuentro fue comentado por Mariella Belliza, conocida en el mundo del espectáculo como 'Tía Lisura', quien contó detalles de lo sucedido a partir del relato que recibió de su sobrino, integrante de Combinación de La Habana.

La revelación se produjo durante una entrevista para el programa 'Detrás de cámaras', donde la familiar del cantante explicó cómo habría sido el acercamiento entre ambos personajes. Aunque no pudo confirmar si llegaron a estrecharse la mano, aseguró que estuvieron frente a frente y que la situación transcurrió con cordialidad, sin que se produjeran enfrentamientos entre el artista y el futbolista.

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'Tía Lisura' revela que Paul Michael tuvo encuentro con Christian Cueva

Mariella Belliza explicó que Paul Michael le contó cómo se produjo su encuentro con Christian Cueva, conocido popularmente como 'Aladino'. Según la versión que compartió la entrevistada, el cantante mantuvo una actitud respetuosa hacia el deportista y no tenía motivos para protagonizar una discusión con él, pues entre ambos no habrían existido conflictos previos.

"Mi sobrino me dijo que respeta al señor Cueva. Los dos son muy caballeros. Él me contó: ‘Tía, me lo pillé (se cruzó) y estaba con su señora’. Siempre hubo respeto, ya que nunca ha tenido problemas con el caballero", relató durante la conversación televisiva.

Además, la también tiktoker resaltó las cualidades de su sobrino y aseguró que, debido a las dificultades que ha pasado, valora y respeta a todas las personas por igual, sin distinción alguna."Él viene también de abajo, como yo también vengo de abajo", expresó la popular 'Tía Lisura'.

En el programa conducido por Kurt Villavicencio, se mostró una foto de lo que habría sido el encuentro entre ambos y dejaron en shock a todos al señalar que no se trataba de inteligencia artificial. "Esto sí sucedió", aseveraron.

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