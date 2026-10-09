Maricarmen Marín se mostró vulnerable en una entrevista con Magaly Medina, donde recordó la muerte de su madre y compartió detalles sobre su relación con Sebastián Martins. Fotos: Youtube/Instagram.

Maricarmen Marín se mostró vulnerable en una entrevista con Magaly Medina, donde recordó la muerte de su madre y compartió detalles sobre su relación con Sebastián Martins. Fotos: Youtube/Instagram.

Maricarmen Marín mostró su lado más vulnerable en una reciente entrevista con Magaly Medina. Además de recordar la muerte de su madre cerca a la Navidad de 2008, la cantante de cumbia dio detalles de su relación con Sebastián Martins, padre de su hija Micaela y productor de 'Yo soy'. Contó cómo se conocieron y recordó la vez que le pidió matrimonio.

Maricarmen Marín, quien hizo llorar a Magaly Medina con su relato, sorprendió a la ‘Urraca’ al revelar que tuvo una hermosa pedida de mano durante un viaje. Sin embargo, hasta el momento no han logrado concretar planes para llegar al altar.

La intérprete de ‘Por qué te fuiste’ contó que Sebastián Martins le pidió que se casara con él en el año 2017. Desde entonces han pasado nueve años. Ante esa revelación, Magaly Medina le dijo que debería haber una nueva pedida de mano. "Ya caducó", expresó la cantante.

Maricarmen Marín llena de elogios a Sebastián Martins

Maricarmen Marín, gran impulsora de la cumbia, contó que mantiene una relación de 12 años con Sebastián Martins y no dudó en elogiar su faceta como padre. "Estoy muy feliz porque hemos hecho un lindo equipo. Los dos queríamos ser papás en el momento en el que tuvimos a Micaela. Es un chico muy maduro, tranquilo, pausado, también es estricto y radical, me encanta discutir con él, conversar con él", expresó la exmiembro de 'Yo soy'.

Asimismo, la exvocalista de Agua Bella manifestó que Sebastián Martins la ha apoyado mucho en la crianza de su hija. "Los dos nos desvivimos por Micaela (...) también cambió pañales, también se despertó para sacar el chanchito a Mica. Es de los que dice, ‘Vámonos, Micaela’ y se van a hacer juntos alguna actividad. Es un papá presente totalmente y y además divertido", dijo orgullosa.

Por otro lado, Maricarmen Marín indicó que al inicio, sobre todo tuvo una relación de amistad con Martins. Recalcó que ser amigos durante casi tres años ha sido clave para que puedan tener un vínculo exitoso.