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Natalie Vértiz encara a Yaco Eskenazi por exponer sus problemas de dinero: “¿Por qué tienes que hablar de mi economía?”

La modelo Natalie Vértiz confrontó a Eskenazi sobre su falta de privacidad en temas económicos, lo que generó críticas de la audiencia y de figuras como Magaly Medina.

Natalie Vértiz fue la invitada en el podcast ‘Yaco y el Loco’, donde expresó su incomodidad con Yaco Eskenazi tras comentarios sobre su apoyo en deudas familiares. Fotos: captura/Youtube
Natalie Vértiz fue la invitada en el podcast ‘Yaco y el Loco’, donde expresó su incomodidad con Yaco Eskenazi tras comentarios sobre su apoyo en deudas familiares. Fotos: captura/Youtube
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Natalie Vértiz fue la invitada especial en el último episodio del podcast de 'Yaco y el Loco'. La modelo peruana no pudo ocultar su incomodidad con Yaco Eskenazi, quien contó que ella no lo apoyó con una deuda que él pagó y generó que miles de personas, entre ellas Magaly Medina, lo critiquen duramente. “Chicas, he tenido que jalar las orejas a Yaco”, fue lo primero que dijo al subir al escenario.

Natalie Vértiz, quien hace unos días habló de los retos de mantener un matrimonio, contó al público de 'Yaco y el Loco' que encaró a su esposo por hablar de temas internos de su hogar. “El último viernes le tuve que decir: ‘¿qué te pasa a ti? ¿Tú qué tienes que hablar de precios, de montos? ¿Por qué tienes que hablar de mi economía?’. Eso fue lo que pasó”, añadió la ex Miss Perú.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi expone deuda y le reclama a Natalie Vértiz por no apoyarlo: "Estoy condenado a pagar"

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Natalie Vértiz llama la atención a Yaco Eskenazi

En otro momento de la charla, Natalie Vértiz le preguntó a Yaco Eskenazi si había reflexionado sobre la conversación que tuvieron, a lo que el exconductor de 'La granja VIP Perú' respondió que está de acuerdo con su esposa. “Te quiero mucho, mi amor, y todo lo que tú digas se cumplirá a carta cabal”, manifestó.

Asimismo, Yaco Eskenazi aprovechó el momento para aclarar que todo se trataba de una broma y le reclamó a su esposa por decir que, en algún momento, él no aportó nada a su hogar. “Yo lo he defendido a capa y espada diciendo que no es un mantenido porque yo no podría estar con mantenido. Me muero antes”, respondió Natalie Vértiz.

Como se recuerda, hace unos días, Yaco Eskenazi, quien fue cuestionado por Magaly Medina, expuso los inconvenientes que tendría con Natalie Vértiz al momento de dividir los gastos familiares y aseguró que él termina asumiendo varias deudas, como la operación de una de las nanas de su hijo, quien sufrió una fractura de clavícula.

En medio del polémico debate sobre el 50/50 en las parejas, el exintegrante de 'Esto es guerra' cuestionó la manera en que se distribuyen los pagos con la modelo. “La verdad es que tengo deudas y parece que solo yo estoy condenado a pagar las deudas”, afirmó durante el show que realiza junto al 'Loco' Wagner.

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