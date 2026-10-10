El ufólogo Anthony Choy sorprendió al público peruano al revelar que es admirador de BTS, durante una entrevista en 'Magaly TV, la firme'. El especialista en fenómenos extraterrestres contó cómo descubrió al grupo de K-pop, explicó por qué sus canciones lo cautivaron y destacó la conexión que los integrantes mantienen con sus seguidores. Tras su confesión, Magaly Medina no dudó en bromear sobre su inesperada afición: “Abandonaste a los extraterrestres. Están celosos”.

Durante la conversación, Choy también se dirigió a las fanáticas peruanas de la agrupación surcoreana tras el alboroto registrado en los exteriores del hotel donde se hospedan los artistas, luego de un espectáculo de drones en la Costa Verde. El periodista pidió a las seguidoras que respeten la privacidad de los integrantes y eviten situaciones que puedan afectar su estadía en el país.

Anthony Choy confiesa que BTS llegó a su vida durante una crisis

La afición del ufólogo por BTS comenzó de manera casual, cuando llevaba a su hija al colegio. Según relató en el programa de Medina, durante uno de esos trayectos escuchó una melodía que llamó su atención y le preguntó a la adolescente qué tipo de música era. Ella le explicó que se trataba de K-pop y le presentó al grupo surcoreano. Al llegar a casa, buscó la canción 'Butterfly' y terminó cautivado por su propuesta musical.

Choy explicó que su conexión con la banda surcoreana también estuvo relacionada con una etapa personal complicada. El periodista reconoció que atravesaba una crisis de mediana edad cuando comenzó a escuchar las canciones de la agrupación, cuyas letras abordan temas como la depresión y las emociones. Al notar el vínculo de la boyband con sus seguidoras, aseveró: “Para mí son los nuevos Beatles. No se veía esa conexión con los ídolos y su público”.

Anthony Choy rompe su silencio tras el descontrol en las afueras del hotel de BTS

Además de hablar sobre su experiencia como seguidor de BTS, el conductor de 'Dimensión 33' aprovechó su participación en el espacio televisivo para enviar un mensaje a las 'armys'. Sus declaraciones se produjeron después del alboroto registrado en los exteriores del hotel donde se hospeda la agrupación, tras un espectáculo de drones realizado en la Costa Verde. Ante esta situación, el periodista pidió a las fans que eviten acercarse al alojamiento para incomodar a los artistas.

“Queridas chicas, les habla un papá ‘army’, decirles que no vayan al hotel a molestar a los chicos. Ignórenlos. Que se regresen a su país con una buena imagen, para que vuelvan”, expresó Choy. Con estas palabras, el ufólogo hizo un llamado a respetar la privacidad de los integrantes de BTS y a demostrar el cariño por el grupo sin afectar su tranquilidad durante su visita al Perú.