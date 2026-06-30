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'Ampayan' a Magaly Medina festejando con Brunella Horna y Richard Acuña pese a polémicas y ella responde a sus críticos: "Volvemos a ser 'pinkys'"

¿Amigas íntimas? En redes sociales viralizaron imágenes de Magaly Medina bailando y celebrando con Richard Acuña y Brunella Horna el último fin de semana, por lo que la conductora no se quedó callada y lanzó una frase que causó gran sorpresa en sus televidentes.

Magaly Medina festejó el fin de semana en Cajamarca acompañada de Richard Acuña y Brunella Horna. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Magaly Medina festejó el fin de semana en Cajamarca acompañada de Richard Acuña y Brunella Horna. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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Magaly Medina fue captada compartiendo una reunión con Brunella Horna y Richard Acuña durante el último fin de semana largo en Cajamarca, donde la conductora de ATV viajó junto a su esposo para asistir a un evento taurino y disfrutar de unos días de descanso. Las imágenes y videos del encuentro comenzaron a difundirse en redes sociales y llamaron la atención por los antecedentes entre la periodista y la pareja, a quienes ha cuestionado públicamente en distintas ocasiones.

Tras la difusión de las fotografías, la periodista de espectáculos se pronunció en la edición del lunes 29 de junio de ‘Magaly TV, la firme’. La presentadora explicó que ella y su esposo se encontraban en la vivienda de Carmen Rosa Núñez Campos, matriarca de los Acuña, cuando coincidieron con la exchica reality y el exgobernador regional.

PUEDES VER: Magaly Medina vivió terrible momento en Cajamarca en pleno evento taurino y explota en furia: "Alguien me vació cerveza"

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Magaly Medina responde por encuentro con Brunella Horna y Richard Acuña

Magaly Medina respondió por las imágenes que circularon en redes sociales y causaron gran revuelo entre usuarios. Luego de aclarar las especulaciones sobre su estado de salud, tras ser vista apoyándose en su esposo Alfredo Zambrano durante su estadía en Cajamarca, la conductora también se refirió al encuentro que protagonizó con Brunella Horna y Richard Acuña.

La periodista confirmó que las fotografías y videos eran auténticos y no negó haber compartido la celebración con la pareja. No obstante, explicó que la reunión se realizó en la vivienda de Carmen Rosa Núñez Campos, madre de la familia norteña, quien la había invitado junto a su esposo.

"Esa es la casa de Rosita Acuña, de la mamá de los Acuña, quien muy gentilmente me invita. Cuando hablo de sus hijos me deja de hablar, pero luego volvemos a ser 'pinkys'", comentó entre risas, haciendo referencia a la relación que mantiene con la matriarca de la familia pese a las críticas que ha dirigido en diversas ocasiones contra sus hijos.

PUEDES VER: Magaly Medina genera preocupación al aparecer sostenida por Alfredo Zambrano durante su visita a Chota: "Se pasó de copas"

lr.pe

Usuarios cuestionaron fotos de Magaly Medina con Brunella Horna y Richard Acuña

Las imágenes del encuentro entre Magaly Medina, Brunella Horna y Richard Acuña generaron diversas reacciones en redes sociales. Varios usuarios cuestionaron que la conductora compartiera una reunión con la pareja, recordando las críticas que les ha dirigido en diferentes oportunidades desde su programa de espectáculos.

Entre los comentarios publicados se leyeron mensajes como: "Con la plata baila el mono, antes fue con Jessica Newton" y "De esa sinvergüenza no sorprende nada, toda la vida se ha servido del poder de turno, tanto ella como su esposo", en referencia al cambio de postura que algunos cibernautas atribuyeron a la periodista.

Asimismo, otros usuarios relacionaron el encuentro con el proceso judicial que la presentadora de 62 años mantiene con la ‘Foquita’ y lanzaron especulaciones sin presentar pruebas. "Está buscando que la ayuden con lo de Farfán, mágicamente cambiarán de juez o algo pasará... ya verán", escribió un internauta.

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