Sheyla Rojas enfrenta a Magaly Medina tras ser llamada “migajera”: “Fue un insulto, así lo sentí”

Magaly Medina durante su programa 'Magaly TV, la firme' reveló los chats de WhatsApp que le envió Sheyla Rojas, tras la alusión que ella le hizo acerca de su relación con Joaquín Ramírez, donde señalaba a la exintegrante de 'Combate' como "migajera". En estos mensajes, aclaró que su relación actual no está bajo ningún tipo de interés y aseguró que el tiempo le dará la razón.

"Hola, ‘Maga’. Bueno, vi lo que dijiste ayer en tu programa. Me chocó que me dijeras ‘migajera’ porque fue un insulto. Así lo sentí. Puedo bromear con eso de que tengo un contrato con Joaquín pero no es así. Nosotros sabemos lo que estamos sintiendo, ya el tiempo lo demostrará. No estoy molesta pero si me fastidió un poco", expresó la exreality tras las últimas declaraciones de Medina sobre su nuevo vínculo amoroso.

Magaly Medina no se queda callada y le contesta a Sheyla Rojas

Tras los mensajes enviados por la exparticipante de 'Esto es guerra', la conductora de ATV aseveró vía chat que el punto de vista mostrado en las declaraciones de su programa es de parte de los espectadores de la farándula peruana, por ello ambas tienen una percepción distinta acerca de la última relación que está viviendo la misma Sheyla Rojas junto a Joaquín Ramírez.

Tras el enfoque que Medina le mostró a Rojas acerca de su actual relación, la excombatiente contestó: "Joaquin reconoce que sus declaraciones no fueron las mejores, nos vamos conociendo y él también va entendiendo cómo es el espectáculo. Pero si yo viera que el sentimiento no es mutuo, claro que no seguiría con él. En fin solo quería que lo sepas porque no tomé a bien lo de migajera y por la poca confianza que tenemos".

Pese al intercambio de mensajes que tuvieron ambas personalidades, Medina siguió manteniendo su posición sobre el nuevo amorío de la exparticipante de 'El gran show', sumando a la conversación a Mónica Cabrejos y Luciana Roy, quienes intentaron indagar acerca de los motivos por los cuales la exreality se fijó en Joaquín Ramírez.