Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

EN VIVO: TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 SACUDE PANAMÁ

Espectáculos

Sheyla Rojas enfrenta a Magaly Medina tras ser llamada “migajera”: “Fue un insulto, así lo sentí”

Sheyla Rojas se comunicó con Magaly Medina para rechazar el calificativo de "migajera" y negar la existencia de una relación basada en el interés entre ella y Joaquín Ramírez.

Magaly Median expone los chats que tiene junto a Sheyla Rojas acerca de su relación con Joaquín Ramírez. Composición LR. YouTube
Magaly Median expone los chats que tiene junto a Sheyla Rojas acerca de su relación con Joaquín Ramírez. Composición LR. YouTube
Por
google iconLa República en Google

Magaly Medina durante su programa 'Magaly TV, la firme' reveló los chats de WhatsApp que le envió Sheyla Rojas, tras la alusión que ella le hizo acerca de su relación con Joaquín Ramírez, donde señalaba a la exintegrante de 'Combate' como "migajera". En estos mensajes, aclaró que su relación actual no está bajo ningún tipo de interés y aseguró que el tiempo le dará la razón.

"Hola, ‘Maga’. Bueno, vi lo que dijiste ayer en tu programa. Me chocó que me dijeras ‘migajera’ porque fue un insulto. Así lo sentí. Puedo bromear con eso de que tengo un contrato con Joaquín pero no es así. Nosotros sabemos lo que estamos sintiendo, ya el tiempo lo demostrará. No estoy molesta pero si me fastidió un poco", expresó la exreality tras las últimas declaraciones de Medina sobre su nuevo vínculo amoroso.

Magaly Medina no se queda callada y le contesta a Sheyla Rojas

Tras los mensajes enviados por la exparticipante de 'Esto es guerra', la conductora de ATV aseveró vía chat que el punto de vista mostrado en las declaraciones de su programa es de parte de los espectadores de la farándula peruana, por ello ambas tienen una percepción distinta acerca de la última relación que está viviendo la misma Sheyla Rojas junto a Joaquín Ramírez.

Tras el enfoque que Medina le mostró a Rojas acerca de su actual relación, la excombatiente contestó: "Joaquin reconoce que sus declaraciones no fueron las mejores, nos vamos conociendo y él también va entendiendo cómo es el espectáculo. Pero si yo viera que el sentimiento no es mutuo, claro que no seguiría con él. En fin solo quería que lo sepas porque no tomé a bien lo de migajera y por la poca confianza que tenemos".

Pese al intercambio de mensajes que tuvieron ambas personalidades, Medina siguió manteniendo su posición sobre el nuevo amorío de la exparticipante de 'El gran show', sumando a la conversación a Mónica Cabrejos y Luciana Roy, quienes intentaron indagar acerca de los motivos por los cuales la exreality se fijó en Joaquín Ramírez.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sheyla Rojas enfrenta a Magaly Medina tras ser llamada “migajera”: “Fue un insulto, así lo sentí”

Flávio Bolsonaro supera a Lula por cuatro puntos en intención de voto para el balotaje de Brasil, según encuestas

Mirtha Vasquez anuncia que votará en contra de pedido de facultades en el Senado: “No seré cómplice”

Espectáculos

Sheyla Rojas reconoce ante Magaly Medina que Joaquín Ramírez cometió tremendo error en su relación: "Fue todo un proceso"

Maricarmen Marín sorprende al revelar que su pareja Sebastián Martins le pidió la mano hace 9 años y siguen sin planes de matrimonio: “Ya caducó”

Gia Meier destapa la verdad sobre misterioso joven que la acompañó en su noche de juerga: "Desde el nido"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Mirtha Vasquez anuncia que votará en contra de pedido de facultades en el Senado: “No seré cómplice”

Luis Galarreta insiste ante el Senado que facultades aprobadas por diputados son insuficientes: "Negarlas sería histórico"

Luis Galarreta contradice a Keiko Fujimori: admite que el Gobierno puede actuar sin facultades