Sheyla Rojas volvió a estar en el centro de la atención mediática tras conocerse detalles de la conversación privada que mantuvo con Magaly Medina. La conductora de espectáculos difundió parte de los mensajes que intercambió con la modelo, quien le manifestó su malestar por haber sido calificada de “migajera” debido a su relación sentimental con el empresario Joaquín Ramírez.

En los mensajes, la exchica reality defendió su romance y explicó que, aunque puede tomar con humor algunos comentarios sobre su vínculo, consideró ofensiva la expresión utilizada por la periodista. Además, reveló que el excongresista reconoció que sus declaraciones anteriores no fueron las más acertadas y señaló que ambos atraviesan un proceso de adaptación mientras aprenden a manejar su relación frente a la exposición pública.

Magaly Medina revela conversación privada con Sheyla Rojas

Durante una reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la periodista de 63 años sorprendió a sus televidentes al mostrar fragmentos de la conversación que sostuvo por WhatsApp con Sheyla Rojas. La difusión de estos mensajes se produjo después de que Magaly Medina cuestionara públicamente el romance de la modelo con Joaquín Ramírez, generando nuevas reacciones en torno a la pareja.

"Sí me chocó que me dijeras migajera porque fue un insulto, así lo sentí y entiendo, hasta puedo bromear con eso de que tengo un contrato con Joaquín, pero obvio no es así", expresó la modelo en el mensaje dirigido a Medina Vela.

Asimismo, la chiclayana sostuvo que su relación con el empresario no responde a las interpretaciones que puedan hacer los medios de comunicación o las personas ajenas a su entorno.

Según manifestó, ambos conocen lo que sienten y las razones por las que decidieron continuar juntos, pese a las críticas que han surgido alrededor de su romance.

Sheyla Rojas admite que Joaquín Ramírez se equivocó en su relación

Otro de los aspectos relevantes de la conversación fue la explicación de Sheyla Rojas sobre las declaraciones anteriores de Joaquín Ramírez. La modelo indicó que el empresario reconoció que sus palabras no fueron las más adecuadas, una situación que ambos habrían tenido que procesar mientras se conocen mejor y aprenden a afrontar la exposición mediática de su relación.

"Hemos visto los videos, Joaquín reconoce que sus declaraciones no fueron las mejores. Fue todo un proceso, nos vamos conociendo y él también mediáticamente va entendiendo cómo es el espectáculo", manifestó la exchica reality en sus mensajes a Magaly Medina.

La modelo también fue enfática al explicar que su permanencia en la relación depende de la reciprocidad de los sentimientos. "Pero si yo viera que el sentimiento no es mutuo, claro que no seguiría con él", afirmó, dejando clara su posición frente a las críticas y las dudas que se han planteado sobre su vínculo con el empresario.