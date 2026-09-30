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Pamela López sorprende al revelar la exigencia que Christian Cueva le impuso para darle el divorcio: "Me condicionaba la deuda..."

Tras coincidir con su aún esposo, Christian Cueva, en un evento escolar, la influencer Pamela López reveló detalles del proceso de divorcio que sostiene con el futbolista, hoy pareja de Pamela Franco.

Pamela López y Christian Cueva se separaron en 2024 luego de la infidelidad del futbolista con Pamela Franco.
Pamela López y Christian Cueva se separaron en 2024 luego de la infidelidad del futbolista con Pamela Franco.Foto: composición LR/Amor y Fuego/FPF
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Pamela López volvió a hacer fuertes declaraciones sobre Christian Cueva. Tras coincidir con su aún esposo en un evento escolar, la influencer reveló la impensada condición que el futbolista supuestamente le puso para que se concretara el divorcio entre ambos a más de dos años de su separación.

La empresaria se pronunció frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ durante su llegada al podcast ‘Nadie sabe’, creado por su amigo productor Giancarlo Cossío, donde apareció como invitada especial.

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Pamela López revela la condición de Christian Cueva para concretar el divorcio

Durante la entrevista con un reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, López se refirió primero al reencuentro que tuvo con Christian Cueva en las olimpiadas de su hijo. La influencer precisó que no se trató de la primera vez que coincidían, pese al complejo proceso legal que enfrentan. “Súper normal. No es la primera vez que lo veo, nosotros conversamos. Los sentimientos ya están muertos”, manifestó.

La popular ‘KittyPam’ también explicó que se tomó una fotografía grupal junto al futbolista, hoy pareja de Pamela Franco, aunque remarcó que mantuvo la distancia por las medidas de protección vigentes a su favor. “Tomamos foto grupal con mis hijos, pero con todos los compañeros y profesores. Yo en mi lugar y el en el suyo. Siempre guardo mi distancia porque tengo medidas de protección y orden de alejamiento”, señaló.

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Más adelante, López habló sobre el proceso de divorcio y sostuvo que aún no se concreta debido a los desacuerdos entre ambas partes. Según indicó, ninguno está dispuesto a ceder en asuntos que considera fundamentales. “Para mí es muy fácil divorciarme, pero yo no fui su clandestina, su amante o su cul***. Yo fui su esposa 13 años y mientras no nos pongamos de acuerdo en el bienestar de nuestros hijos, en muchos temas, yo no voy a firmar ni él tampoco”, agregó.

Fue entonces cuando, al ser consultada sobre la existencia de condiciones para firmar el documento, la influencer y pareja de Franco Portales aseguró que Cueva vinculó el pago de una deuda escolar con la firma del divorcio. “Teníamos el problema con el colegio, que él me condicionaba la deuda del colegio con la firma del divorcio: ‘Pago el colegio, pero me firmas el divorcio’”, afirmó.

Pamela López cuestionó que ambos temas fueran relacionados por su aún esposo y dejó clara su postura al respecto. “No tenia nada que ver el colegio de nuestros hijos con el divorcio, que son dos temas totalmente diferentes”, sentenció.

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