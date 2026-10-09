Gigi Mitre se pronunció sobre la pollada organizada para recaudar fondos a favor de Andrés Hurtado. Durante el programa 'Amor y fuego', la conductora cuestionó la iniciativa y señaló que comprende las críticas de quienes consideran que existen otras necesidades más urgentes en el país, especialmente ante la pobreza que afecta a numerosas familias.

La presentadora también dirigió sus comentarios hacia las hijas de Chibolín, aludiendo al estilo de vida que muestran públicamente y al contraste con la situación que atravesaría su padre en el penal de Lurigancho. En ese contexto, sugirió que el entorno familiar podría brindarle apoyo económico y consideró que la venta de algunos de sus bienes de lujo sería una alternativa para cubrir sus necesidades básicas durante su reclusión.

Gigi Mitre desliza que hijas de Andrés Hurtado no han querido ayudarlo

Durante la emisión de 'Amor y fuego', Gigi Mitre reconoció que los amigos y las personas cercanas a Andrés Hurtado tienen libertad para organizar actividades y contribuir económicamente a su favor. Sin embargo, expresó que entiende el malestar generado en redes sociales por la decisión de recaudar dinero para el expresentador, teniendo en cuenta las carencias que afronta una parte de la población peruana.

“Al final, si sus amigos y su entorno cercano quieren darle dinero y quieren darle para la pollada, están en todo su derecho; pero entiendo a la gente de redes sociales al criticar que ayuden económicamente a Andrés Hurtado con tanta gente que se muere de hambre y con la pobreza que hay”, manifestó la conductora.

Sus declaraciones también pusieron el foco en la situación familiar de Chibolín. La compañera de Rodrigo González hizo referencia al nivel económico que proyectan sus hijas y cuestionó que se organice una actividad para reunir dinero destinado a los gastos de su padre, pese a la imagen de abundancia asociada públicamente con su entorno.

“Teniendo la familia que tiene, nos referimos al estilo de vida que muestran sus hijas, con media cartera come menú todo el año en la cárcel. Al parecer, las hijas no han querido darle ningún tipo de ayuda económica a su padre”, sostuvo.

“Que venda sus relojes”: el consejo de Gigi Mitre a Andrés Hurtado

Además de cuestionar la organización de la pollada, Gigi Mitre puso en duda que Andrés Hurtado carezca de recursos para afrontar sus gastos básicos. La periodista consideró que el expresentador podría recurrir a la venta de algunas de sus pertenencias de alto valor antes de depender de una colecta organizada por terceros.

“Me parece raro que no tenga nada de dinero. Podría vender uno de sus relojes; algo de su ropa, que venda una de sus prendas y que con eso coma todo un año, pero esas son las consecuencias que nos tocan por nuestros actos”, expresó durante el programa 'Amor y fuego'.