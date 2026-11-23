Ricardo Mendoza y Jorge Luna critican a Keiko Fujimori tras sus primeros 100 días como presidenta: "¿Nos vas a usar para otra cortina de humo?" Tras la detención de Pedro Mo y Brenda Jah, el Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta acusaciones de persecución y de promover psicosociales. En medio de esto, Ricardo Mendoza y Jorge Luna se sumaron a los cuestionamientos contra la gestión de la presidenta.

Los comediantes Ricardo Mendoza y Jorge Luna expresaron su rechazo a la gestión de Keiko Fujimori durante el último episodio de su programa de YouTube, 'Hablando Huevadas'. Ambos conductores cuestionaron los resultados de los primeros 100 días de la mandataria al frente del país y coincidieron en que, hasta el momento, "todo sigue igual".

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando el dueño del equipo Domingo Dianderas se dirigió directamente a la jefa de Estado y le preguntó si pensaba utilizar la exposición mediática de ambos comediantes para desviar la atención de otros asuntos. Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos a la administración de la mandataria tras el balance de sus primeros 100 días y la controversia por la detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, la cual ha sido calificada por muchos como 'cortina de humo'.

Ricardo Mendoza y Jorge Luna cuestionan los primeros 100 días de Keiko Fujimori como presidenta

Durante el reciente programa de 'Hablando Huevadas', los conductores comentaron el desempeño de Keiko Fujimori tras cumplir sus primeros 100 días como presidenta del Perú. La conversación estuvo marcada por las críticas a los resultados de su administración, especialmente ante la percepción de que no se han producido cambios significativos en el país.

"Todo sigue igual", expresó Jorge Luna, quien recibió el respaldo inmediato de Ricardo Mendoza, que repitió la misma frase. Sin embargo, el comediante continuó con sus cuestionamientos y lanzó una crítica directa a la gestión presidencial: "Esa m... no ha hecho nada, todavía", manifestó. Por su parte, el sobrino de Carlos Alcántara reforzó el comentario con otra expresión: "100 días por las hu...".

Las declaraciones de ambos conductores hacen referencia al periodo inicial de Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, cuyo balance estuvo marcado por cuestionamientos relacionados con la inseguridad ciudadana y el cumplimiento de sus compromisos. La mandataria cumplió sus primeros 100 días el cinco de noviembre de 2026 y, durante su mensaje a la Nación, reconoció que su administración todavía no había logrado vencer a la criminalidad.

"No hemos vencido al crimen aún, pero empezamos a enfrentarlo bajo una sola dirección y sin bajar la guardia", sostuvo la mandataria al referirse a las medidas implementadas por su Gobierno para combatir la delincuencia.

Acusan a gobierno de Keiko Fujimori de utilizar detención de Pedro Mo y Brenda Jah como cortina de humo

Otro de los aspectos que contextualiza las declaraciones de Ricardo Mendoza y Jorge Luna es la controversia generada por la detención de los artistas Pedro Mo y Brenda Jah, quienes fueron intervenidos por agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional el jueves 19 de noviembre de 2026.

Las detenciones generaron cuestionamientos de representantes políticos y organizaciones de derechos humanos, que solicitaron explicaciones sobre las intervenciones policiales y exigieron que se respeten las garantías del debido proceso. Entre las voces que se pronunciaron estuvieron las de Silvana Robles, Indira Huilca, Mirtha Vásquez y Ruth Luque.

En medio de esta controversia, Jorge Luna hizo referencia a una posible utilización de sus declaraciones para generar una nueva cortina de humo. El conductor de 'Hablando Huevadas' se dirigió directamente a Keiko Fujimori y cuestionó si el Gobierno tenía previsto utilizar a los comediantes para desviar la atención pública.

"¡Sí, a ti te digo! ¿Qué vas a hacer? ¿Nos vas a usar para otra cortina de humo? ¡Cuándo quieras! Es más, te vamos a dar material para que nos funes", expresó Jorge Luna, en un comentario que fue uno de los momentos más destacados de su intervención.