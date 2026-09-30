Gigi Mitre no se guardó nada en ‘Amor y Fuego’. Durante la transmisión del programa, la conductora dejó entrever que la relación de Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez podría responder a un acuerdo contractual más que a un vínculo sentimental genuino. Junto a Rodrigo González, analizó una serie de comportamientos que, a su criterio, apuntarían a que el romance tendría otros intereses de por medio.

La presentadora abordó el tema mientras el espacio televisivo emitía imágenes de la visita a Cajamarca que realizó la exchica reality junto al político en el marco de una actividad de campaña con miras a las Elecciones Regionales de 2026.

Gigi Mitre hace fuerte comentario sobre relación entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

Al analizar las muestras de afecto entre Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, Gigi Mitre señaló: “La verdad es que tan evidente el contrato de pareja que hay ahí”. La conductora incluso comparó el caso de la influencer con el de otra conocida expareja peruana, aunque nunca se confirmó que existiera un acuerdo de por medio entre esta última. “Tal cual en su momento Vanessa Terkes con Forsyth ¿Cuál es la necesidad de estar mostrando así a la pareja? Ella colgado de su cuello como un koala. Él ni la toca. Parece que ni le gusta”, agregó.

El popular ‘Peluchín’ coincidió con su compañera y sostuvo que el político no daba un paso sin que Rojas lo hiciera antes, detalle que consideró un indicio de un presunto vínculo contractual. “Ella siempre lo jala. Una relación poco genuina porque cuando una pareja tiene sentido de pertenencia, te agarro, pues, pero cómo él no sabe hasta dónde llegar con ella, siempre espera que ella de él primer paso. La palmotea, como: 'No sabía que esto era parte del acuerdo, pero, bueno, le agarro'. Una cosa así. Y siempre que se dan beso es ella quien lo trae. Como: 'Tú sígueme. No me vayas a agarrar más de la cuenta ni me vayas a besar, pero cuando yo te agarro, tú me agarras'”, examinó.

Gigi Mitre fue un paso más allá y teorizó que Joaquín Ramírez ni siquiera sentiría atracción física por la recordada ‘Leona Loca’. “Es un poste. Yo creo que ni siquiera le gusta Sheyla. Nada. A mí me parece que a él no le gusta ni como mujer. A él no le parece guapa, no le gusta. Fuera de que esto es un contrato, pareciera, ¿no? Cualquier otro hombre diría: ‘Sheyla Rojas, un mujerón’. Pero a él, ni eso (…). No le gusta nada”, afirmó.

Por su parte, Rodrigo González apuntó que Joaquín Ramírez estaría sacando provecho de la exposición mediática que le brinda su romance con la influencer en un contexto preelectoral. “Pero le encanta la exposición que le está dando Sheyla. ¿Quién estaría hablando de la candidatura de Ramírez?”, sentenció.