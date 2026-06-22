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Durante la emisión de 'Amor y fuego' de este lunes 22 de junio, Gigi Mitre cometió una infidencia en vivo y sorprendió a los televidentes al revelar que Rodrigo González, Peluchín, es papá.

Todo comenzó cuando ambos debatían sobre Melissa Klug y Samahara Lobatón, quienes fueron madres a temprana edad. Esto llevó al presentador a reflexionar y señalar que, a sus 46 años, no es padre de ningún niño. Sin embargo, su compañera en la conducción lo interrumpió y terminó exponiéndolo.

Gigi Mitre revela que Peluchín es papá y él termina aceptándolo

“Samahara Lobatón tiene 24 años y tres hijos; Melissa Klug tiene 42 y es abuela de cuatro nietos. Yo tengo 46 y no soy papá de ninguno”, comentó Rodrigo González. Sin embargo, Gigi Mitre lo sorprendió al señalar que sí era padre, aunque no de un bebé, sino de sus gatos, algo que Peluchín terminó aceptando.

“Ah, bueno, sí soy papá, de mis gatos sí, de Leopoldo y Sacha”, señaló el presentador entre risas, lo que generó risas en el set de televisión. Tras ese momento, ambos conductores continuaron con el tema de Melissa Klug y Samahara Lobatón.

¿Quién es el novio de Rodrigo González Peluchín?

Rodrigo González y el chef Salvatore, de 43 años, hicieron pública su relación a través de las redes sociales en 2021, lo que desató la euforia de los seguidores del conductor de televisión, quien siempre ha mantenido un perfil bajo sobre su vida privada.

Actualmente, la pareja lleva cerca de cinco años de relación y, cada vez que el presentador de 'Amor y fuego' toma vacaciones, aprovecha para pasar tiempo junto a su novio en Tarapoto. Cabe recordar que Peluchín también mantuvo un romance de casi cinco años con el venezolano Sean Rico, y hasta reveló que quería adoptar un bebé.