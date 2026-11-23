Revive los mejores éxitos de Alejandro Sanz en Lima 2027: fecha, lugar, precio de las entradas y todo lo que debes saber del concierto Alejandro Sanz vuelve al Perú con su gira '¿Y ahora qué +?'. Conoce todos los detalles sobre la fecha, el recinto del evento y los precios oficiales por zona para ver al galán de los años 90.

Alejandro Sanz confirmó su regreso a Perú como parte del cierre de su gira internacional '¿Y ahora qué +?'. El reconocido cantautor español se reencontrará con el público peruano en un concierto que marcará la despedida oficial de este tour en Latinoamérica, etapa que también contempla presentaciones en países como Colombia, Chile y Argentina.

Con esta nueva fecha, el madrileño alcanza un total de 76 conciertos alrededor del mundo bajo un tour que nace de una reflexión sobre su reciente etapa personal y artística. Para esta presentación en la capital, la venta de boletos se realizará a través de Teleticket con una preventa exclusiva, que tendrá hasta un 15% de descuento con tarjetas Interbank, los días 27 y 28 de noviembre desde las 10.00 a. m.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2027?

El concierto del intérprete de 'Corazón partío' en Lima se llevará a cabo el sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos. A diferencia de su anterior visita al Estadio Nacional, el recinto universitario albergará esta última fecha del espectáculo en el país, brindando una nueva oportunidad para los seguidores que no lograron asistir a su presentación previa.

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¿Cuáles serán los temas que podrás escuchar en el show del tour 'Y ahora qué +'?

El repertorio del show combinará las nuevas propuestas sonoras del artista con los clásicos que consolidaron su trayectoria internacional. Entre los temas confirmados figuran éxitos como 'Corazón partío', 'Amiga mía', 'Y, ¿si fuera ella?', 'Mi soledad y yo', 'La fuerza del corazón', 'Pisando fuerte', 'Cuando nadie me ve' y 'Si tú me miras'.

Asimismo, el setlist incluirá canciones emblemáticas como 'Aquello que me diste', 'El alma al aire', 'No es lo mismo', 'Desde cuándo', 'No me compares', 'A que no me dejas', 'Y solo se me ocurre amarte' y 'Quisiera ser', además de sorpresas preparadas especialmente para esta despedida.

Zonas y precios de entradas para el concierto del popular 'Alejandro Magno'

Este evento ha dispuesto nueve localidades en el Estadio San Marcos, con el fin de albergar la mayor cantidad de asistentes. Para las zonas ubicadas en el campo frente al escenario, los precios en preventa Interbank y precio full son los siguientes: Platinum Central (asiento numerado) a S/340,00 y S/396,00; Platinum Lateral (asiento numerado) a S/290,00 y S/338,00; VIP (asiento numerado) a S/270,00 y S/315,00; y Preferencial a S/180,00 y S/209,00.

Por otro lado, quienes prefieran ubicarse en las tribunas del recinto universitario podrán adquirir entradas para Occidente 1 (numerado) y Oriente 1 (numerado) a S/270,00 en preventa y S/315,00 en tarifa regular. Asimismo, los sectores Occidente 2 (numerado) y Oriente 2 (numerado) tendrán un costo de S/240,00 con descuento Interbank y S/280,00 en precio full, mientras que la Tribuna Norte será la opción más accesible con valores de S/130,00 y S/152,00, respectivamente.