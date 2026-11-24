Tula Rodríguez sorprende al revelar radical decisión que tomó Javier Carmona cuando nació su hija Valentina: "Yo no estaba de acuerdo" El cumpleaños número 18 de Valentina llevó a la presentadora Tula Rodríguez a compartir la inesperada decisión que tomó el empresario Javier Carmona sobre su hija.

El cumpleaños número 18 de Valentina Carmona llevó a Tula Rodríguez a compartir uno de los recuerdos más significativos de su historia familiar. A través de un emotivo mensaje dedicado a su hija, la conductora recordó cómo la llegada de la joven cambió por completo su vida y la de Javier Carmona.

En medio de la celebración por la mayoría de edad de Valentina, Tula sorprendió al revelar una decisión que tomó el empresario antes de su nacimiento y con la que ella nunca estuvo de acuerdo. Sin imaginarlo entonces, aquella elección terminaría cobrando un profundo significado con el paso de los años.

Tula Rodríguez revela drástica decisión que tomó su esposo Javier Carmona sobre su hija

Al recordar el embarazo de su única hija, la conductora contó que siempre quiso llamarla Gabriela, en homenaje a su segundo nombre. Sin embargo, Javier Carmona tenía una idea distinta y nunca cedió en su postura. "Recuerdo cuando escogimos el nombre. Yo quería que se llame Gabriela porque yo soy Tula Gabriela, pero mi esposo no quería y dijo: 'No se va a llamar Gabriela, se va a llamar Valentina'. Yo no estaba de acuerdo. Yo quería que se llame Gabriela", recordó.

Según relató, la respuesta de su esposo fue firme y puso fin al debate. "'Tus temas, tus traumas, son tuyos. Nuestra hija se va a llamar Valentina'", agregó.

Con el tiempo, Tula comprendió que aquella decisión terminó siendo acertada. "Y fue la mejor decisión. Es una niña valiente", expresó antes de compartir imágenes inéditas del nacimiento de su hija que había mantenido en privado.

Tula Rodríguez habla sobre los problemas que enfrentó su hija Valentina desde el nacimiento

La conductora explicó que el significado de ese nombre cobró fuerza poco después del parto. Aunque la llegada de la bebé fue motivo de alegría para ambos, pronto conocieron una realidad que marcaría la vida de su hija. Valentina nació con atresia aural, ausencia de la oreja derecha y discapacidad auditiva, además de otras condiciones de salud que requirieron atención médica durante su crecimiento.

"Hasta ahí no sabía que venía con una complicación que al inicio nos dejó... Más que a él, a mí. Yo lo veía más tranquilo y qué bueno que haya sido así porque hubiera sido más difícil. Cuando traes a tus hijos al mundo los quieres completos, luego entiendes que todo tiene un propósito", reflexionó.

Tula recordó que una de las primeras pruebas importantes llegó cuando su hija tenía seis años y debió someterse a una intervención quirúrgica en el extranjero. "A los 6 años tuvo su primera intervención quirúrgica fuera y fue la primera prueba donde ella demostró por qué tenía que llamarse Valentina. Una niña demasiado fuerte", sostuvo. La presentadora también evocó otra de las operaciones más complejas que afrontó la joven durante su niñez. "Valentina fue operada de escoliosis, una que duró horas de horas de horas", señaló.

Para Tula, todas esas experiencias terminaron dando sentido a la decisión que el fallecido Javier Carmona tomó antes del nacimiento de su hija. Lo que comenzó como un desacuerdo entre ambos acabó convirtiéndose en una muestra del carácter con el que Valentina enfrentó cada desafío que encontró en su camino.