Paul Michael, integrante de 'Esto es guerra', coquetea con Rayza Ortiz durante la semana, pero los fines de semana tiene otras citas, según Magaly Medina. Fotos: América TV/captura ATV

Paul Michael, integrante de 'Esto es guerra', coquetea con Rayza Ortiz durante la semana, pero los fines de semana tiene otras citas, según Magaly Medina. Fotos: América TV/captura ATV

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Mientras de lunes a viernes, Paul Michael coquetea con la actriz Rayza Ortiz en 'Esto es guerra'; los fines de semana, aparentemente, el cantante prefiere disfrutar con otras personas. Así lo dejó notar Magaly Medina el último lunes 17 de agosto, al compartir unas comprometedoras imágenes del exnovio de Pamela López con una joven desconocida.

“Paul Michael está que se le da regalitos y juega al ‘estamos conociéndonos’ con una de sus compañeritas de ‘Esto es guerra’. Es lo que hace un reality: tratar de unir historias y ver si algo se concreta porque eso les funciona bien. Ese es un reality, de eso se trata. Mientras que de lunes a viernes él está jugando al romance con esta actriz que le han puesto al lado, él se amanece con una chica diferente”, comentó Medina antes de mostrar su promocionado ampay.

¿Y Rayza Ortiz? Paul Michael pasó la noche con joven

'Magaly TV, la firme' mostró un video de Paul Michael divirtiéndose en Miraflores con una jovencita. Luego, el cantante y su acompañante se fueron a la casa del exparticipante de 'La granja VIP Perú', en el Callao.

De acuerdo a las imágenes presentadas por el programa de Magaly Medina, la mujer ingresó a la vivienda de Paul Michael alrededor de la 1.00 a. m. del sábado 15 de agosto. Recién a las 9.00 a. m., la jovencita se retiró de su casa.

Cabe indicar que en las últimas semanas, Paul Michael se mostró muy interesado en Rayza Ortiz. Incluso, el salsero gritó 'a los cuatro vientos' sus sentimientos por la actriz y dejó en claro que no le importa esperar el tiempo que sea necesario para conquistar su corazón. No todo quedó allí. El combatiente también le dio un regalo por su cumpleaños.

“Súper lindo de su parte darme ese detalle... Me encantó, la verdad”, comentó Rayza Ortiz, quien descartó rotundamente sentirse acorralada por los cortejos de Paul Michael. “Para nada, al contrario. Yo la verdad feliz y agradecida de todo lo que me dice”, afirmó.