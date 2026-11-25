Mamá de Vanessa Valcárcel rompe en llanto tras ver agresión contra su hija en ‘La Casa de Alofoke 3’: “¡Cuánto me duele!” Influencer peruana fue víctima de violento ataque en reality de convivencia por unas gemelas dominicanas. La madre de Vanessa Valcárcel exigió justicia y apoyo para retirar a su hija del reality, manifestando su dolor por la agresión.

El pasado lunes 23 de noviembre dio inicio la tercera entrega de 'La Casa de Alofoke', el programa de telerrealidad impulsado por el comunicador y empresario Santiago Matías, arrancando con nuevos concursantes y fuertes roces. Uno de los sucesos que mayor revuelo ha causado involucra a Tatiana y Dominique —gemelas dominicanas apodadas Las Mellas—, quienes agredieron físicamente a la participante peruana Vanessa Valcárcel tras una discusión verbal.

De acuerdo con los videos difundidos masivamente en plataformas digitales, una de las hermanas aprovechó un momento de distracción de Vanessa Valcárcel Revilla, también conocida como Valu, para lanzarla al suelo, golpearla en repetidas ocasiones y jalarle el cabello mientras exclamaba: "¡Me tienes harta!". La madre de la modelo peruana no tardó en pedir ayuda para su hija.

El impacto sufrido por la concursante peruana despertó alarma entre los testigos del pleito debido a la cercanía del golpe con su cabeza. "Esa chamaquita se cayó allí, que si se da un golpe en la nuca, ustedes van a tener problemas", alertó una compañera. Por su parte, Manuel Conet, quien también acudió a separarlas, expresó: "¿Qué está pasando? Yo te dije que no te metas con esas mujeres".

Mamá de Vanessa Valcárcel exige justicia para su hija

Este altercado ocurrió apenas en la jornada inaugural para Vanessa Valcárcel dentro de este formato de convivencia. El espacio congrega a personalidades del espectáculo e influenciadores tanto de República Dominicana como de otras naciones —entre ellas España, Cuba y Puerto Rico—, quienes estarán bajo vigilancia de las cámaras por un lapso de 41 días.

María Teresa Revilla, madre de Valu, no dudó en aparecer en sus redes sociales para expresar su dolor por la agresión brutal que sufrió su hija en el reality. “Por favor, basta de violencia en el mundo. ¿Por qué la violentaron a mi hija? ¿Por qué le pegan así? ¿La llevaron a mi hija a ‘La Casa de Alofoke’ para que le peguen de esa manera? Han puesto a chicas violentas y hay otro chico acosador”, manifestó entre lágrimas.

La progenitora de Vanessa Valcárcel pidió apoyo para retirar a su hija del reality. “No saben cuánto me duele que entre dos le peguen, la masacren (...) he sacado sola adelante a mi hija, le he dado valores, le he enseñado valores. Alguien que me ayude, no puedo ver a mi hija así. No sé qué hacer, me siento impotente”, añadió con la voz desgarrada.

La transmisión de 'La Casa de Alofoke 3' se realiza de forma ininterrumpida y sin costo mediante el canal de YouTube Alofoke Radio Show. Dado que el cierre de esta edición está programado para el 2 de enero de 2027, el elenco deberá pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo aislado en la casa.