Keiko Fujimori participó en firma de adenda con Cálidda para ampliar concesión de gas en siete regiones La modificación contractual extiende la concesión hasta 2043, diez años más de lo previsto inicialmente, y contempla una inversión de US$550 millones para llevar gas natural a 15 ciudades.

También estuvieron presentes los ministros Elmer Cuba y Guillermo Shinno. Foto: captura de pantalla