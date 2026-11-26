Keiko Fujimori participó en firma de adenda con Cálidda para ampliar concesión de gas en siete regiones
La modificación contractual extiende la concesión hasta 2043, diez años más de lo previsto inicialmente, y contempla una inversión de US$550 millones para llevar gas natural a 15 ciudades.
La presidenta Keiko Fujimori participó este jueves 26 de noviembre en Cusco en la firma de la Novena Adenda al contrato de concesión entre el Gobierno y Cálidda, que permitirá ampliar el servicio de distribución de gas natural a siete regiones del país: Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Ucayali.
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