Malú Ferrer no descarta reconciliarse con Jhon Kelvin: “Todavía no hemos vuelto” Malú Ferrer dejó entrever una posible reconciliación con John Kelvin. Asimismo, la pareja declaró los motivos de su ruptura y el reciente encuentro en el aeropuerto que desató rumores de su presunto regreso.

Malú Ferrer dejó entrever que podría retomar su relación con John Kelvin durante su participación en el programa 'Magaly TV, la firme'. Al ser consultada sobre una posible reconciliación con el cantante, luego de que fuera captada recogiéndolo en el aeropuerto, la modelo aclaró que todavía no han retomado su romance. "Todavía no hemos vuelto, todavía", respondió.

La modelo apareció junto a su expareja en el espacio conducido por Magaly Medina para aclarar el estado de su relación sentimental. Durante la entrevista, ambos también explicaron el encuentro que protagonizaron en el aeropuerto y se refirieron a las publicaciones del cantante que presuntamente estarían relacionadas con la madre de sus hijos.

John Kelvin se pronuncia tras su separación con Malú Ferrer

Durante su intervención, el intérprete manifestó estar abierto a continuar su relación con la modelo. Asimismo, mencionó que la ruptura por parte de su expareja hacia él fue una decisión tomada precipitadamente. Sin embargo, el cantante también indicó que pese a que Ferrer ya no se encuentre en su presente él seguirá con su proceso de sanación.

“El amor no se va de la noche a la mañana. Yo si quiero recuperar esta relación, no te voy a negar. Yo creo que [su decisión de terminar] fue algo que tomó impulsivamente. Y que fue algo que podría haberse manejado”, expresó el intérprete, señalando que pese a que la modelo deje de ser parte de su entorno, él seguirá con su proceso de rehabilitación contra el alcoholismo.

Los detalles detrás de la ruptura entre John Kelvin y Malú Ferrer

Frente a las cámaras de Magaly Medina, la expareja evitó revelar el detonante de su reciente ruptura. Sin embargo, admitieron que el fin de su relación sentimental se desencadenó tras una comprometedora falta del cantante a los pactos internos que regían su noviazgo.

“[Ella] sí vio algo, pero me refiero a nada malo. Fue algo que se podía haber manejado. El acuerdo que ella tenía hacia conmigo, que es un acuerdo interno, yo no lo cumplí. Pero en realidad no era algo como para terminar la relación”, confesó el intérprete, restándole gravedad al hecho que provocó que la modelo concluyera su romance.