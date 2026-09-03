Fabio Agostini no recibió ningún tipo de sanción por parte de la producción de 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Fabio Agostini no recibió ningún tipo de sanción por parte de la producción de 'Esto es guerra'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

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Un nuevo episodio de alta tensión se vivió en el set de 'Esto es guerra'. Durante una de las pruebas de fuerza y destreza, Fabio Agostini perdió el control luego de ser superado por Paul Michael. La escena, emitida en directo, pasó de la adrenalina propia del juego a un enfrentamiento físico que dejó atónitos a los conductores y a los demás integrantes del reality.

El incidente provocó una ola de críticas en diversas plataformas digitales, donde los espectadores cuestionaron severamente la conducta del ganador de 'La casa de los famosos 6'. Mientras el 'guerrero' festejaba su triunfo de manera eufórica, la frustración del 'combatiente' terminó en un empujón y un forcejeo, lo que llevó al artista hacia el suelo, y obligó a la intervención inmediata de sus compañeros de equipo.

Fabio Agostini pierde el control contra Paul Michael en 'Esto es guerra'

El desarrollo de la contienda transcurría con normalidad hasta que Paul Michael logró completar el recorrido primero, tocar la campana y celebrar su victoria bailando ante las cámaras.

En el marco de su festejo, el músico realizó un gesto simulando cargar a un bebé. Esta acción molestó profundamente a Fabio Agostini, quien aún continuaba utilizando un mazo para golpear la estructura de piedras de la prueba. Tras hacer sonar la campana segundos después, el modelo español fue directamente a encarar a su rival.

Pese a las advertencias en vivo del presentador Mathías Brivio, quien remarcó que el juego ya había culminado, el chico reality empujó bruscamente al cantante. Seguidamente, lo sujetó con firmeza del polo, cerca del cuello, mientras el competidor Leandro intentaba frenar la agresión sujetándolo por la espalda.

En medio del forcejeo, el cantante tropezó con los elementos del juego y cayó de espaldas contra las rocas del set. Ante esto, el conductor de los 'combatientes' recriminó al modelo preguntándole qué hacía, mientras Katia Palma reaccionaba con asombro por lo que ocurría. Tras soltarlo, el español profirió un fuerte grito de ira y se retiró temporalmente del encuadre de las cámaras.

Paul Michael pide sanción para Fabio Agostini tras agresión en su contra

Luego del altercado, la conductora de los 'guerreros' solicitó la intervención formal de la producción para evaluar lo sucedido en el set, señalando que Míster G debía sancionar la falta. Por su parte, Paul Michael mostró las marcas visibles en sus extremidades inferiores como consecuencia de la caída sobre el circuito de piedras y exigió que le restaran doscientos puntos a su agresor.

Ante la gravedad del reclamo, el presentador Mathías Brivio intentó aliviar la tensión con una broma sobre el origen del cantante.

Sin embargo, el enfrentamiento verbal continuó cuando Paul Michael le recriminó a Fabio Agostini que debía aprender a perder, a lo que el competidor español respondió de forma irónica asegurando que era la última vez que le daba un abrazo.

A pesar de la agresión y las demandas en vivo, la producción del programa no aplicó un castigo o suspensión inmediata durante la emisión.