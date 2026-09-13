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¿Perdonó su traición? Milena Zárate deja en shock a todos al publicar foto de Edwin Sierra: "Te amo bb"

Tras el enfrentamiento que duró por años, Milena Zárate y Edwin Sierra habrían firmado la paz con una foto que dejó en shock a todos.

Milena Zárate y Edwin Sierra juntos
Milena Zárate y Edwin Sierra juntos
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Milena Zárate volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras publicar una inesperada fotografía de Edwin Sierra junto a la hija que ambos tienen en común.

La imagen generó comentarios debido a la historia que ambos arrastran y a los enfrentamientos públicos que han protagonizado durante los últimos años. El gesto de la cantante también abrió la interrogante sobre si estaría dejando atrás las diferencias con el comediante priorizando el bienestar de su hija.

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Milena Zárate comparte inesperada fotografía de Edwin Sierra junto a su hija

La artista compartió una instantánea en la que aparece el comediante junto a la menor, protagonizando un momento de afecto. En el registro, padre e hija se muestran sonrientes y abrazados frente a la cámara, mientras de fondo se escucha la canción ‘Llegaste a mí’, elegida por Milena para acompañar la publicación.

Edwin Sierra se luce con su hija

Edwin Sierra se luce con su hija

Junto a la fotografía, la intérprete escribió un breve pero significativo mensaje dedicado a su hija, el cual no pasó desapercibido entre sus seguidores: “Tu felicidad siempre por encima de todo!!! Será la mía te amo bb”.

La publicación sorprendió a los usuarios de redes sociales, principalmente por los antecedentes de la relación entre Milena Zárate y Edwin Sierra. De acuerdo con el contexto de la publicación, la cantante no acostumbraba compartir públicamente este tipo de momentos entre su hija y el comediante, por lo que la fotografía generó diversas reacciones.

Si bien la imagen muestra una escena afectuosa entre Edwin Sierra y su hija, la publicación de Milena Zárate no necesariamente implica que ambos hayan solucionado sus diferencias o que exista actualmente una relación cercana entre ellos. Sin embargo, el mensaje que acompañó la fotografía sí evidencia que la felicidad de la menor ocupa un lugar importante para la cantante.

¿Cómo empezó la polémica historia de Milena Zárate y Edwin Sierra?

La historia sentimental entre Milena Zárate y Edwin Sierra comenzó en 2009, cuando ambos iniciaron una relación que posteriormente los llevó a formar una familia. Durante aquellos años, la cantante colombiana continuó consolidando su carrera dentro de la escena artística peruana y, tiempo después, ambos se convirtieron en padres de una niña.

El romance llegó a su fin definitivo en 2013, aunque la separación no puso punto final a la controversia que rodeó a la expareja. Un año después, Milena decidió pronunciarse públicamente sobre las razones que, desde su perspectiva, habían provocado el quiebre de su relación con el comediante.

En 2014, la cantante acusó a Edwin Sierra de haberle sido infiel con su hermana menor, Greissy Ortega. La joven había llegado desde Colombia poco tiempo antes y la revelación desató una fuerte polémica dentro de la farándula peruana.

A partir de entonces, Milena Zárate y Edwin Sierra protagonizaron distintos enfrentamientos mediáticos y declaraciones públicas relacionadas con el final de su romance. La historia familiar de ambos continuó generando interés debido a las intervenciones de los involucrados y terminó convirtiéndose en uno de los conflictos sentimentales más recordados de la televisión peruana.

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