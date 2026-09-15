Exproductor de Maju Mantilla había denunciado por una serie de delitos graves a Gustavo Salcedo tras la golpiza que le propinó. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Exproductor de Maju Mantilla había denunciado por una serie de delitos graves a Gustavo Salcedo tras la golpiza que le propinó. | Foto: composición LR/Instagram/Latina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio Público resolvió archivar la denuncia presentada por Christian Rodríguez Portugal, exproductor vinculado a una supuesta infidelidad de Maju Mantilla, contra Gustavo Salcedo. La acusación, que se originó tras un violento ataque del esposo de la exreina de belleza en plena vía pública, incluía varios delitos graves, entre ellos homicidio en grado de tentativa.

La decisión fiscal se conoció en ‘Magaly TV, La Firme’, donde se explicó que la investigación no continuará respecto a los cargos más severos. La Fiscalía determinó que no había sustento para formalizar la investigación por delitos mayores y dispuso que el caso se derive únicamente como una falta por lesiones leves.

Archivan denuncia del exproductor de Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo

Magaly Medina detalló en su programa que la denuncia inicial no se limitaba a un solo cargo. “Él (Rodríguez) lo denunció por homicidio en grado de tentativa, omisión de socorro y exposición de persona al peligro y lesiones graves. También por la presunta comisión del delito contra la libertad personal en la modalidad de acoso y coacción. También por reglaje y marcaje en agravio de Christian Rodríguez”, relató.

Sin embargo, la Fiscalía decidió archivar la mayoría de los señalamientos. “El Ministerio Público ha decidido declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria”, explicó la ‘Urraca’, subrayando que la resolución se basó en la calificación de los médicos legistas.

El informe oficial determinó que las lesiones eran leves, lo que cambia la tipificación del hecho: ya no se trata de un delito grave, sino de una falta que no amerita prisión. En ese sentido, la periodista no dudó en exponer sus dudas: “¿Por qué, cuando nosotros hemos visto cuando Salcedo agrede en plena calle al productor del programa de Maju? Lo choca, lo enfrenta, pero dice que eso, como solamente fue determinado por los médicos legistas como lesiones leves, entonces solamente tienen un cargo de agresión, de lesiones leves. Solo es como una falta, no un delito, no para mandarlo a prisión”.

La disposición fiscal fue categórica. “Archívese definitivamente todo lo actuado (…). Respecto al delito de lesiones leves, advertidos en el presente caso, admítase la disposición de derivación”, leyó Medina.

Magaly Medina reacciona a decisión judicial sobre demanda de Christian Rodríguez Portugal contra Gustavo Salcedo

La conductora subrayó que habría sido escandaloso que la Justicia desestimara incluso la acusación por lesiones leves, considerando que las imágenes de la agresión fueron vistas por todo el país. Para ella, el reconocimiento de ese agravio es lo mínimo que debía admitirse en un caso que generó tanta repercusión pública.

Además, recordó el testimonio de Rodríguez contra Salcedo y cómo las revelaciones del deportista en ‘Magaly TV, La Firme’ derivaron en un escándalo que terminó afectando a Mantilla. “El productor salió en televisión porque debido a estos eventos no solo perdió el trabajo; lo golpearon, le machucaron el carro y se expuso todo lo que había vivido. Porque quien nos viene con el chisme de todos esos hechos, que perjudicaron definitivamente la reputación de Maju, fue Gustavo Salcedo”, sentenció.