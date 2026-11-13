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Ciencia

En 2019, una mujer ganadera encontró los fósiles de un dinosaurio en sus tierras: siete años después el esqueleto se vendió por US$ 47 millones

El ejemplar conserva cerca del 70% de sus huesos y presenta detalles de su cráneo, dientes y extremidades que podrían ayudar a comprender mejor las características de esta especie extinta.

Nanotyrannus, apodado Jodi, expuesto en Sotheby's en Nueva York antes de ser vendido. Foto: iStock
Nanotyrannus, apodado Jodi, expuesto en Sotheby's en Nueva York antes de ser vendido. Foto: iStock
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Un hallazgo en un rancho de Montana, Estados Unidos, terminó con una de las ventas más caras de la historia de los fósiles prehistóricos. En 2019, la ganadera Jodi Pierson descubrió restos de un dinosaurio en su propiedad, un ejemplar que años después recibió el nombre de Jodi y alcanzó un precio de US$47,3 millones en una subasta de Sotheby's, celebrada el 27 de octubre de 2026 en Nueva York.

El esqueleto pertenece a Nanotyrannus, un depredador que habitó Norteamérica hacia el final del Cretácico, hace aproximadamente 67 millones de años, y compartió su entorno con el Tyrannosaurus rex. Según la casa de subastas, el ejemplar conserva cerca del 70% de sus huesos y, una vez montado, alcanza casi 6 metros de longitud y 2,9 metros de altura. Su venta lo convirtió en el segundo esqueleto de dinosaurio más caro adquirido en una subasta, un resultado que también reavivó las discusiones sobre el valor científico de estos hallazgos y su destino en manos de coleccionistas privados.

Un raro depredador del Cretácico

Los restos de Jodi aparecieron en la formación Hell Creek, una extensa unidad geológica de las Grandes Llanuras del norte de Estados Unidos que conserva fósiles de organismos que vivieron durante los últimos millones de años del Cretácico. Esta región constituye uno de los yacimientos más importantes de Norteamérica para estudiar los ecosistemas que existieron antes de la extinción masiva que acabó con los dinosaurios no avianos.

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El fósil montado mide casi 6 metros de la cabeza a la cola y tiene una altura de 2,9 metros. Foto: Sothebys

El fósil montado mide casi 6 metros de la cabeza a la cola y tiene una altura de 2,9 metros. Foto: Sothebys

La extracción del ejemplar requirió varios meses de trabajo por parte de recolectores comerciales, quienes retiraron cuidadosamente los huesos de la roca que los contenía. Su conservación destaca por la presencia de un cráneo bien formado, dientes definidos y huesos de las extremidades articulados. Sotheby's señaló que solo se han identificado otros tres esqueletos de Nanotyrannus con un grado de integridad comparable en la región. Estas características permiten examinar con mayor precisión sus dimensiones y estructura corporal, aspectos difíciles de estudiar en fósiles fragmentados o deformados.

El mercado de fósiles prehistóricos

La venta de Jodi refleja el aumento del interés comercial por los esqueletos de dinosaurios, sobre todo cuando conservan una proporción considerable de sus huesos originales. Para los coleccionistas privados, estas piezas representan objetos excepcionales por su antigüedad y rareza, además de bienes cuyo valor puede aumentar con el tiempo.

El precio final de US$47,3 millones convirtió al ejemplar en el segundo fósil de dinosaurio más caro vendido en una subasta. Sin embargo, esa cifra responde a la competencia entre compradores y a la demanda del mercado, no a una medición de su importancia científica. Sotheby's tampoco reveló quién realizó la oferta ganadora ni precisó si se trata de una persona particular o de una institución privada.

Estudios recientes redefinen el debate sobre Nanotyrannus

Durante décadas, los paleontólogos discutieron si Nanotyrannus formaba parte de un género independiente o si sus fósiles correspondían a ejemplares jóvenes de T. rex. La diferencia es que, si pertenecía a un grupo propio, se trataría de un depredador distinto que compartió el territorio con el famoso tiranosaurio, en lugar de una etapa temprana de su desarrollo.

Un estudio publicado en 2025 cuestionó la interpretación tradicional de que estos restos pertenecían a T. rex juveniles y presentó pruebas a favor de un animal con características propias. A esta investigación se suma otro trabajo de 2026, publicado en la revista PeerJ, que examinó los anillos de crecimiento de 17 especímenes de tiranosaurios. Su coautor, Jack Horner, de Chapman University, concluyó que el T. rex continuaba su desarrollo hasta aproximadamente los 40 años. Ambos trabajos impulsan una nueva revisión de los fósiles atribuidos a ejemplares jóvenes de esta especie.

La propiedad privada y el acceso a la ciencia

El destino de Jodi también plantea una preocupación para la comunidad paleontológica: cuando un fósil de gran relevancia termina en manos privadas, su disponibilidad para investigaciones depende de las decisiones de su propietario. Los museos públicos suelen tener dificultades para competir con las elevadas ofertas de coleccionistas, por lo que algunos ejemplares importantes pueden quedar fuera de las instituciones científicas.

Cassandra Hatton, responsable del departamento de historia natural de Sotheby's, destacó el trabajo de los excavadores que recuperaron el esqueleto y su aporte al registro fósil. No obstante, la venta reabrió el debate sobre las consecuencias de mantener piezas excepcionales en colecciones particulares. Los investigadores temen que algunos restos permanezcan sin acceso público y sin análisis científicos publicados. Hasta ahora, el comprador de Jodi no ha comunicado si permitirá su exhibición en un museo o facilitará su estudio por parte de especialistas.

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