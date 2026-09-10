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María Pía derriba esperanzas de Maju Mantilla en su viaje a Europa con Gustavo Salcedo: “Hasta ayer me decía que me extrañaba”

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo optan por hacer un viaje solos al extranjero, y María Pía Vallejos no permanece en silencio y lo revela. ¿Qué confesiones adicionales hizo?

María Pía derriba esperanzas de Maju Mantilla
María Pía derriba esperanzas de Maju Mantilla
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La conocida exmodelo Maju Mantilla vuelve a ser tema de conversación después de que el programa de Magaly Medina revelara que emprendió un viaje junto a su exesposo Gustavo Salcedo, dejando el país solos como si aún fueran una pareja sentimental. Ante este hecho, la reciente pareja del deportista peruano, María Pía Vallejos, decidió hablar sobre el tema.

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Maju Mantilla y Gustavo Salcedo disfrutan de Europa mientras veterinaria los revela

El espacio 'Magaly TV La Firme' presentó un adelanto de lo que se verá este jueves 10 de septiembre, mostrando imágenes únicas de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo en conjunto. A través de un registro migratorio, se informó que ambos viajaron a Europa.

Una vez más, la ex pareja demostró mantener una conexión especial y cercana. No obstante, María Pía Vallejos fue consultada sobre su relación actual con el empresario peruano, quedando sorprendida por ver el video de él con la antigua reina de belleza.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo nuevamente juntos.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo nuevamente juntos.

“Hasta ayer me decía que me extrañaba y que no veía las horas para volver a verme”, declaró al reportero de Magaly Medina y de esa manera confirmó que todavía se encontraba con Gustavo Salcedo. ¿Pondrá un punto final a su relación con él?

Es importante recordar que hace pocas semanas, Maju Mantilla hizo acto de presencia en un evento deportivo de Gustavo Salcedo, donde ambos mostraron cercanía y ella incluso le colocó una medalla. Sin embargo, la exMiss Mundo decidió no asegurar ni negar una posible reconciliación.

He estado con mis hijos, apoyándolo a él en su competencia.. Me invitaron porque me vieron acompañándolo y me invitaron, entonces estuve ahí. Eso es todo, no hay contratos de por medio”, explicó la trujillana sobre su presencia en el evento.

María Pía Vallejos enfurece tras imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.

María Pía Vallejos enfurece tras imágenes de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo.


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