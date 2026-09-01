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Maju Mantilla reafirma su respaldo a Gustavo Salcedo tras entregarle premio en evento público: "Apoyándolo a él"

La presentadora Maju Mantilla fue vista entregándole un premio en público a Gustavo Salcedo. El gesto desató rumores de una reconciliación a un año de que el empresario anunciara el fin de su matrimonio.

Gustavo Salcedo anunció su separación de Maju Mantilla en agosto de 2025.
Gustavo Salcedo anunció su separación de Maju Mantilla en agosto de 2025. | Foto: composición LR/Amor y Fuego
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Maju Mantilla decidió romper su silencio tras ser vista en una competencia deportiva entregándole un premio a su aún esposo, Gustavo Salcedo. La exreina de belleza reafirmó su apoyo al padre de sus hijos y explicó por qué fue ella quien le entregó la medalla, un gesto que desató especulaciones sobre una posible reconciliación, a un año del anuncio del fin de su matrimonio.

El evento, organizado por la Federación Nacional de Remo en el Club de Regatas Lima el 23 de agosto, no tardó en captar la atención de la farándula nacional por la presencia de Maju. La conductora condecoró con una medalla a Salcedo y a los demás integrantes de su equipo. Además, registró con su celular varios momentos del empresario durante la competencia.

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Maju Mantilla rompe su silencio tras entregarle premio a Gustavo Salcedo

Días después de lo ocurrido, Maju Mantilla confirmó a la prensa que acudió al evento junto a sus hijos para brindarle su respaldo a su exesposo. “He estado con mis hijos, apoyándolo a él (Salcedo) en su competencia”, declaró a ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, la reportera del programa quiso saber si había retomado su relación con Gustavo. Ante la pregunta, la exreina de belleza optó por hablar sobre su rol en la entrega de medallas y aclaró que no existió ningún contrato de por medio sino que se trató de una invitación espontánea. “Me invitaron porque me vieron acompañándolo. Nada más, nada de que hubo contratos”, manifestó.

En ese contexto, a raíz de este acercamiento, la reportera insistió en conocer si había vuelto con el deportista. No obstante, Maju optó por agradecer y despedirse sin dar más detalles sobre su situación sentimental. Antes de retirarse, habló sobre el baby shower que su gran amiga Silvia Cornejo realizó tras su separación de Jean Paul Gabuteau. “Ella siempre va a tener mi apoyo”, manifestó, en señal de respaldo a la también trujillana.

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