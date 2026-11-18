Walter Yaipén reaparece tras sufrir descompensación y postergar esperado concierto de su agrupación: "Los escenarios pueden esperar" El fundador de Hermanos Yaipén, Walter Yaipén, generó gran preocupación entre sus seguidores. Su estado de salud llevó a que se aplazara el concierto por los 26 años del grupo de cumbia.

La cancelación del concierto por los 26 años de Hermanos Yaipén generó preocupación entre sus seguidores, luego de que se conociera que Walter Yaipén sufrió una descompensación. Tras la noticia, el músico reapareció públicamente en redes sociales para pronunciarse sobre su estado.

A través de un comunicado, el fundador del grupo monsefuano agradeció las muestras de apoyo que recibió desde que se anunció la suspensión del espectáculo y aseguró que, por ahora, su prioridad será enfocarse en su recuperación.

Walter Yaipén se pronuncia tras postergar concierto de su grupo debido a su salud

En su mensaje, Walter Yaipén comenzó dirigiéndose a quienes expresaron preocupación por su salud. El músico de 66 años destacó el respaldo recibido en medio de este difícil momento. “Quiero expresar mi más profundo agradecimiento por las innumerables muestras de cariño, preocupación y mensajes”, señaló.

Más adelante, el hermano del fallecido Elmer Yaipén reconoció el impacto que tuvo el aplazamiento de la celebración de aniversario, una fecha especialmente significativa para la agrupación debido a su trayectoria en la cumbia peruana. “Sé que la postergación de nuestro 26.º aniversario de Hermanos Yaipén ha generado tristeza y preocupación en todos aquellos que esperaban compartir con nosotros esta fecha tan especial”, manifestó.

Concierto de Hermanos Yaipén estaba programado para el sábado 21 de noviembre.

El artista también dejó en claro que la suspensión del evento no fue una decisión sencilla. Según explicó, presentarse ante su público continúa siendo una de las experiencias que más valora en su carrera. “Créanme que para mí también ha sido una decisión difícil, porque no hay mayor alegría que estar sobre un escenario compartiendo nuestra música con ustedes”, expresó.

Sin embargo, el fundador de Hermanos Yaipén afirmó que las circunstancias actuales lo obligan a detener sus actividades para atender su salud. En el pronunciamiento, reveló que ha optado por tomarse el tiempo necesario para recuperarse. “Hoy la vida me pide hacer una pausa. Es momento de descansar, recuperar mis fuerzas y dedicar el tiempo necesario a mi salud para poder regresar de la mejor manera”, indicó.

Finalmente, envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores y aseguró que espera reencontrarse pronto con ellos. Antes de despedirse, dejó una frase que resumió el momento que atraviesa: “Los escenarios pueden esperar, pero el cariño que nos une permanece intacto”. Además, agradeció las oraciones recibidas y confió en que volverá para celebrar junto a su público los años de historia que ha construido con Hermanos Yaipén.