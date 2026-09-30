Alejandra Baigorria se refirió en 'Arriba mi gente' a la polémica que generó Said Palao al hacer públicos documentos relacionados con sus ingresos en 'Esto es guerra' y su faceta como influencer. El modelo decidió mostrar sus boletas de pago y otros comprobantes después de ser señalado como 'mantenido' por depender económicamente de su esposa.

Para la empresaria, aunque comprende que su esposo se haya sentido fastidiado por los comentarios, exponer sus finanzas no fue la mejor forma de responder. La controversia también surgió luego del viaje que ambos realizaron a Japón. Said difundió hasta el comprobante de una cartera de lujo que compró para su esposa por su cumpleaños.

Alejandra Baigorria revela que no obligó a Said Palao a revelar su sueldo

Alejandra Baigorria aclaró que no estuvo involucrada en la decisión de Said Palao de mostrar públicamente cuánto gana en 'Amor y fuego'. La empresaria explicó que su esposo suele evitar responder a las críticas y mantenerse alejado de las controversias, mientras que ella tiene una postura más directa frente a los cuestionamientos.

“Lo que pasa es que yo lo entiendo y ahí yo no tuve nada que ver, porque si ustedes saben, yo siempre soy la que hablo, la que dice, pero Said nunca ha dicho nada”, comentó la rubia en 'Arriba mi gente'.

Según la popular 'gringa de Gamarra', las constantes críticas sobre Said Palao terminaron generando desgaste en él. “Pero hay un momento en que cansa, se cansa, es normal y de repente no fue lo correcto, y tienen razón”, sostuvo.

Alejandra Baigorria también reconoció que la exposición de información personal trae consecuencias que ambos deberán afrontar. “Todos pisamos el palo, todos caemos y llegamos a un punto, de desesperación en lo que uno ya no la pasa tan bien. Pero bueno, son cosas, errores que uno hace y vamos a tener que asumir las consecuencias y ya está”, expresó.

Said Palao asegura que sufrió descuento tras revelar su sueldo en televisión

Said Palao se refirió a la polémica que surgió después de que difundiera documentos relacionados con sus ingresos. A su regreso de Japón, el integrante de 'Esto es guerra' fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', pero prefirió no entrar en detalles sobre las repercusiones que tuvo su decisión.

“No puedo declarar, en serio. Ya con lo último, el descuento ha sido grande”, manifestó, sin precisar qué tipo de descuento había recibido ni si estaba relacionado con su sueldo en el reality.

El modelo había compartido sus comprobantes para responder a quienes cuestionaban su situación económica y lo calificaban de 'mantenido'. Sin embargo, posteriormente reconoció que no imaginó la dimensión que alcanzaría el tema. “Nunca debí mandar nada, no sabía que iba a generar tanto revuelo”, señaló.