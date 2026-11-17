Carla García explota contra argentinos Nelson Castro y Mercedes Ninci por comentarios durante viaje del papa León XIV a Chiclayo: "Par de bestias" La escritora Carla García, hija de Alan García, defendió a Chiclayo y expresó su indignación por las palabras de Nelson Castro y Mercedes Ninci. Ambos periodistas son cuestionados en Perú y en su país.

Las críticas de los periodistas argentinos Nelson Castro y Mercedes Ninci durante la visita del papa León XIV al Perú continúan generando repercusiones. Esta vez, la escritora y conductora Carla García cuestionó duramente a ambos comunicadores durante su participación en televisión y defendió a Chiclayo frente a los comentarios que realizaron durante la cobertura de la gira papal.

La hija del fallecido expresidente Alan García intervino como invitada en el programa 'Beto a Saber', conducido por Beto Ortiz, donde expresó su indignación por las declaraciones de los periodistas. Sus comentarios se sumaron a los cuestionamientos que surgieron tanto en Perú como en Argentina.

Carla García estalla contra periodistas argentinos

Durante su participación en el espacio televisivo, Carla García cuestionó directamente a los comunicadores argentinos. “Han mandado un par de mamarrachos, de pobres diablos, absolutamente ignorantes”, manifestó.

La escritora también sostuvo que el rechazo hacia los periodistas no se limita al Perú y aseguró que sus compatriotas argentinos comparten el malestar. En ese sentido, afirmó: “Y eso lo lamento por mis hermanos argentinos, que ellos está muy bien que estén molestos porque han mandado un par de bestias”.

Su intervención adquirió un tono más severo cuando se refirió a Nelson Castro y cuestionó su comportamiento durante el recorrido papal. “Un tipo que tiene la cara de ET y que ha estado permanentemente, aparentemente ebrio, en todo el viaje papal; que cantaba ‘Alma Misionera’, quizás no solamente ebrio; y que, además, viene a burlarse. Y esto lo digo directamente en defensa de mis hermanos chiclayanos. Chiclayo, Lambayeque”, agregó.

Carla García defiende a Chiclayo tras cobertura periodística de argentinos

En respaldo de la capital lambayecana, Carla García resaltó su generosidad y prosperidad, así como su riqueza cultural, histórica y económica. La escritora recordó la importancia de las pirámides de Túcume, las tumbas reales del Señor de Sipán y el papel de la región en la exportación de arándanos. Dentro de ese argumento, lanzó otra dura frase: “Qué sabrá ese argentino de cultura, qué sabrá ese pobre diablo de lo que es la cultura de los moches, qué es lo que sabrá ese pobre diablo de qué pasamos los peruanos”. Además, defendió la explanada de las Pampas de Pimentel, zona desértica que fue objeto de burlas.

La escritora también calificó a Castro como una persona que “ha venido al Perú a burlarse de nosotros” y lo describió como “poca cosa”. Asimismo, pidió disculpas al pueblo argentino y remarcó que los peruanos no responderían con ataques hacia los sectores más vulnerables del país vecino.

Hacia el final de su intervención, Carla García se dirigió a Mercedes Ninci en sus críticas y cerró con una frase contundente: aseguró que Nelson Castro y su colega son la prueba de que alguien puede ser "supuestamente un profesional con plata y subirse al avión del papa y, sin embargo, ser un par de miserables".