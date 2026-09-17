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Magaly Medina se planta frente a Alejandra Baigorria: “Eso no me va a impedir que siga diciéndole lo que pienso”

Magaly Medina afirmó que mantendrá su postura acerca de la relación de Alejandra Baigorria junto a Said Palao, pese a que la empresaria decidió continuar el proceso judicial contra la conductora por injuria.

Magaly Medina comenta acerca de la situación sentimental de Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/ Instagram
Magaly Medina comenta acerca de la situación sentimental de Alejandra Baigorria. Foto: Composición LR/ Instagram
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Magaly Medina declaró que las denuncias presentadas contra ella por parte de la exchica reality no tendrán ningún efecto en sus comentarios: "Eso no me va a impedir que yo siga diciéndole a la Baigorria lo que yo pienso". Asimismo, la conductora durante su programa 'Magaly TV La Firme' instó a la empresaria a seguir con el procedimiento legal, tras la querella rechazada en su contra por difamación: "Creo que todas las personas tienen derecho a apelar cuando una sentencia no nos, no nos agrada". 

La periodista de espectáculos había recibido en primera instancia una denuncia por parte de la empresaria por opiniones como: "No sabe su real valor", "cada mamarracho que ha tenido de novio", "Pobre mujer sufrida" y "Cobarde para el dolor de enfrentar". Juicios originados tras el avistamiento de Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, en un yate durante una despedida de solteros en Argentina. 

Acerca de la demanda impuesta contra la presentadora, la resolución del 17.º Juzgado Penal Unipersonal rechazó la querella presentada en su contra por la empresaria, argumentando que las frases mencionadas por Magaly Medina son apreciaciones subjetivas sobre las actitudes de la querellante frente a sus problemas sentimentales. El fallo señala que lo mencionado por la periodista no describe hechos fácticos verificables ni atribuye conductas ilícitas. 

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Magaly Medina llega a una reflexión más allá del espectáculo 

En relación con el caso, la conductora Magaly Medina mostró su molestia frente a la reacción de algunos personajes de la televisión peruana cuando reciben comentarios que no son de su agrado, señalando la dificultad de encarar ciertas opiniones: "Lo que muchas personas quieren es que no se les diga la verdad en su cara, ¿Por qué les duele tanto afrontar la verdad?", expresó. 

Asimismo, la presentadora llevó el tema más allá del entretenimiento, señalando que los periodistas políticos se enfrentan a situaciones similares a la suya, particularmente cuando realizan denuncias contra personas vinculadas al poder: "Imagínense los periodistas políticos, los periodistas de investigación, cuando denuncian a un diputado corrupto, a alguien que está dentro del aparato del Estado".


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