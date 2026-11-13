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Fallece amada actriz tras una fuerte batalla por su salud: confirman su deceso con un desgarrador mensaje

Renombrada actriz enfrentó un triste diagnóstico médico y usó los últimos años en someterse a intensos tratamientos para luchar por su vida.

Actriz perdió batalla contra el cáncer
Actriz perdió batalla contra el cáncer
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Millones de personas manifestaron su pesar ante la pérdida de una destacada actriz, quien soportó durante años un cáncer agresivo. Pese a pelear incansablemente contra esta enfermedad terminal, no pudo vencerla. Un emotivo anuncio confirmó su trágico deceso.

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Actriz e influencer muere tras luchar contra un tumor cerebral

Catalina Fernández Gómez, reconocida en redes como Cata Amatista, fue una actriz y creadora de contenido de origen colombiano, quien murió el jueves 12 de noviembre. La devastadora noticia causó gran impacto entre sus seguidores y también entre muchas figuras públicas.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la creadora se hizo pública la noticia de su fallecimiento. Hoy, Cata ha dejado esta existencia material. Su cuerpo ha encontrado descanso, pero la luz, amor y todo lo que sembró perdurarán en cada uno de nosotros”, señala la publicación.

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Cata fue y seguirá siendo una luz extraordinaria, llena de amor, vida, alegría, sueños y una capacidad única para encontrar magia en lo cotidiano. Hasta su último instante, nos enseñó a valorar la vida, a ser agradecidos, a disfrutar, a abrazar con fuerza, entendiendo que la vida es un regalo que merece celebrarse cada día”, añade el mensaje.

Cata Amatista falleció el jueves 12 de noviembre.

Cata Amatista falleció el jueves 12 de noviembre.

En 2023, Catalina Fernández Gómez reveló que había empezado a experimentar fuertes dolores de cabeza, lo que la llevó a consultar a expertos. Le detectaron una masa de cuatro centímetros, diagnosticada como meduloblastoma. Debido a esto, se sometió a numerosos tratamientos.

La publicación sobre su fallecimiento destacó su belleza interior y expresó agradecimientos a todos los que la acompañaron. Nos mostró que el amor no tiene barreras, que la esperanza puede surgir en las peores situaciones y que la verdadera luz surge de lo que llevamos dentro. Queremos dar las gracias a su familia, amigos y a todos los que fueron parte de su vida, ofreciendo una palabra, una oración, una sonrisa o un abrazo”, concluye.

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