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Israel Dreyfus le pide disculpas a Alejandra Baigorria por parodiar a Said Palao: “No fue algo negativo ni con malicia”

El conductor Israel Dreyfus le respondió a Alejandra Baigorria y le aclaró que no tenía conocimiento de su molestia por la parodia que hizo en su pódcast. Además, ofreció disculpas, afirmando que su intención no fue ofender.

Alejandra Baigorria regresó a Lima y expresó su malestar por la parodia de Israel Dreyfus sobre su esposo Said Palao en 'Sin más que decir'. Foto: Youtube/Latina
Alejandra Baigorria regresó a Lima y expresó su malestar por la parodia de Israel Dreyfus sobre su esposo Said Palao en 'Sin más que decir'. Foto: Youtube/Latina
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Alejandra Baigorria regresó a Lima después de un largo viaje a Japón, donde además de celebrar su cumpleaños, aprovechó para buscar ideas de negocio. Al ser abordada por las cámaras de Latina, la exchica reality expresó su malestar por la parodia que hizo Israel Dreyfus sobre Said Palao en 'Sin más que decir' y por el comentario de María Pía Copello, quien tildó de patético a su esposo.

Ante esa situación, Israel Dreyfusaseguró que debido a la confianza que se tienen, le hubiera gustado que la misma Alejandra Baigorria le exprese su incomodidad por la parodia que realizó junto a Luciana Roy. Debido al malestar de la empresaria, el conductor de 'Sin más que decir' no dudó en expresarle sus disculpas.

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Israel Dreyfus le responde a Alejandra Baigorria

Israel Dreyfus, quien en un primer momento le respondió a Alejandra Baigorria por dura indirecta, recalcó que hasta hace unos días, no pensó que la 'Rubia de Gamarra' estuviera molesta con él por la parodia que hizo. Incluso, indicó que si ella le hubiese expresado directamente su molestia, él se hubiese disculpado.

“Fuera del grado altísimo de amistad y cariño que ha habido con Alejandra, no se hizo con ningún tipo de negatividad ni maldad la parodia (...) no se hizo con ninguna intención de burla. Para empezar, fue algo esponáneo que pasó en el momento, no fue premeditado. Es una parodia y punto”, declaró en su programa de este miércoles 30 de septiembre. “Si es que le molestó o fastidió, le pido las disculpas del caso. A mí no me cuesta nada. No fue algo negativo ni con malicia”, añadió conmovido.

En otro momento, Dreyfus le recordó a Alejandra Baigorria que él siempre la ha defendido, tanto a ella como a Said Palao, a quien cuestionaron duramente por participar de una despedida de solteros en Buenos Aires.

“Recordemos que la primera persona que saltó por Said cuando salió todo el tema del yate fui yo, diciendo ‘estuvo en el lugar equivocado’, defendiéndolo y diciendo ‘pero no se ve algo más comprometedor, no hay un tema de infidelidad’, y yo lo reforcé todo el tiempo”, añadió el exparticipante de ‘Combate’ sobre Alejandra Baigorria, quien acepta que su esposo se equivocó al exponer sus ingresos económicos.

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