Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, se quiebra al revelar dura complicación en su salud a solo un mes de ser madre: "No se lo deseo a nadie" La hija mayor de Melissa Klug encendió las alarmas al revelar que atraviesa un doloroso episodio de salud a poco más de un mes de convertirse en madre. Sus síntomas la dejaron completamente afectada.

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, atraviesa un complicado momento de salud a poco más de un mes de convertirse en madre. La joven abogada recurrió a sus redes sociales para compartir con quienes la siguen el difícil episodio que enfrenta durante su etapa de lactancia, luego de recibir un diagnóstico que le ha provocado fuertes malestares físicos.

A través de sus historias de Instagram, la primogénita de la empresaria reveló que padece mastitis y no ocultó su preocupación por los síntomas que experimentó. Según contó, la enfermedad le ocasionó fiebre, escalofríos y un intenso dolor corporal, al punto de asegurar que nunca antes se había sentido tan mal.

Gianella Marquina revela que se encuentra delicada de salud.

Hija mayor de Melissa Klug revela su delicado estado de salud

La preocupación surgió luego de que Gianella Marquina compartiera una publicación en sus historias de Instagram, donde contó que había recibido el diagnóstico de mastitis la noche anterior. La joven explicó que esta complicación apareció mientras atraviesa su proceso de lactancia y describió lo difícil que ha sido sobrellevar los síntomas.

"Amigas, ayer me dio mastitis. Nunca en mi vida me había sentido tan mal", escribió la hija de Melissa Klug junto a una fotografía en la que aparecía recostada y abrigada en su cama, evidenciando el malestar que venía experimentando.

Gianella Marquina revela lo mal que la pasa por mastitis.

Sin embargo, horas después, la abogada volvió a utilizar estas plataformas para actualizar a sus seguidoras sobre su condición. Esta vez, publicó una imagen en blanco y negro y expresó la impotencia que sentía por los fuertes síntomas que acompañan su diagnóstico.

"Amigas, ¡qué dolor! Qué impotencia tener fiebre y escalofríos, el dolor de cuerpo no es normal, les juro. No se lo deseo a nadie. NUNCA en mi vida me había dado algo así", manifestó Gianella Marquina, dejando en evidencia lo difícil que ha resultado esta experiencia.

Gianella Marquina agradece muestras de apoyo ante duro momento

La confesión de Gianella Marquina no pasó desapercibida entre sus seguidoras, quienes reaccionaron a sus publicaciones con mensajes de solidaridad, palabras de aliento y recomendaciones relacionadas con sus propias experiencias durante la lactancia.

"Gracias por todos sus mensajes y consejos", escribió la hija mayor de Melissa Klug, quien encontró en su comunidad digital una muestra de apoyo mientras enfrenta los malestares provocados por la mastitis.