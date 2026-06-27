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Abril Zignago, hija menor del cantautor peruano Gian Marco, vivió uno de los momentos más importantes de su naciente carrera musical al compartir escenario con Ricardo Arjona durante el concierto que el artista guatemalteco ofreció el 26 de junio en el Estadio Nacional. La joven fue invitada a interpretar a dúo el éxito 'Fuiste tú', pero su presentación generó críticas en redes sociales.

"Pues fúnenme, yo estuve ahí y cantó horrible, mejor canto yo en la regadera", escribió uno de los asistentes tras la difusión de los videos del momento. Aunque la participación de la artista representó una gran oportunidad para mostrar su talento ante miles de personas, numerosos internautas consideraron que su interpretación no estuvo a la altura del escenario ni de la del reconocido cantante.

Presentación de Abril Zignago con Ricardo Arjona genera críticas en redes sociales

Ricardo Arjona sorprendió al público al invitar a Abril Zignago a interpretar 'Fuiste tú', uno de los temas más populares de su repertorio. La cantante compartió escenario con el artista guatemalteco en un momento que prometía ser uno de los más emotivos de la noche. Sin embargo, cuando comenzaron a circular videos de la presentación, las reacciones no tardaron en aparecer.

Algunos internautas cuestionaron su desempeño vocal y aseguraron que le faltó fuerza interpretativa para una canción tan exigente. Entre los comentarios también destacaron mensajes como: "Daniela Darcourt lo hubiese hecho mil veces mejor" y "Le faltó fuerza y sentir la canción... No, lamentablemente no dio la talla".

¿Quién es Abril Zignago, hija menor de Gian Marco?

Abril Zignago Moro es la hija menor de Gian Marco y Claudia Moro. Al igual que sus hermanos, decidió seguir el camino artístico de su padre y desarrollar una carrera en la música. A finales de 2025 culminó sus estudios musicales, con lo que consolidó su formación profesional y dio pasos importantes para abrirse espacio en la industria.

El cantante, por su parte, siempre destacó lo orgulloso que se siente por el talento de su hija y en diversas ocasiones resaltó sus cualidades como intérprete. "Cuando Abril me canta, todo mi universo cobra sentido. Amo escucharla. Tiene la capacidad de expresar con su voz los sentimientos más profundos (...)", escribió el reconocido cantante en una publicación dedicada a la joven.