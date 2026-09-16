Fabián Zignago, el segundo hijo del compositor Gian Marco, ha obtenido su primera candidatura en la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, hecho del cual expresó: “No me han dejado de caer lágrimas de los cachetes. Todo pasa cuando tiene que pasar, y esto pasó en uno de los momentos más increíbles de mi vida”.

La noticia llegó luego de la presentación de su álbum debut, 'Niño bueno', un proyecto autobiográfico donde el cantante recorre distintas experiencias de su adolescencia y el paso hacia la adultez. El también productor busca mediante este proyecto definir con mayor claridad su identidad como artista.

El cantautor pretende ampliar progresivamente el universo sonoro y emocional de su música a través de temas como 'Golpe', 'Pared', 'Líneas Paralelas' y 'Qué Lástima'. Canciones íntimas que intentan transmitir una sensibilidad pop contemporánea y buscan una manera directa de convertir experiencias personales en música. Zignago aseveró: “Detrás de cada lanzamiento hay un niño que está cumpliendo sus sueños de vivir de la música”.

Su nominación a los Latin Grammy marca un nuevo capítulo para su carrera

El hijo de Gian Marco continúa desarrollando una voz propia dentro del pop latino desde la composición y la producción. Actualmente es parte de Universal Music Latino, firma que ha respaldado su nominación en los Grammy. Asimismo, el artista ha llevado su música a distintos escenarios, presentándose como telonero para cantantes como Jason Mraz, Lasso y Reik.

Fabián Zignago se presentará el jueves 12 de noviembre del 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, representando al Perú en uno de los eventos más influyentes de la industria musical iberoamericana, que será transmitido oficialmente por el canal Univisión.