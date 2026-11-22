Miley Cyrus contrae matrimonio con cantante de ascendencia peruana La intérprete de 'Flowers' contrajo matrimonio con Maxx Morando en una ceremonia privada en California. El músico tiene raíces peruanas y conquistó el corazón de la artista tras conocerse en 2021.

Miley Cyrus volvió a pasar por el altar. La cantante estadounidense se casó con el músico Maxx Morando el sábado 21 de noviembre, durante una ceremonia íntima realizada en Palm Springs, California. La celebración reunió a familiares y amigos cercanos, entre ellos Billy Ray Cyrus, padre de la intérprete, quien asistió al importante acontecimiento.

La noticia fue confirmada por la propia artista a través de fotografías que publicó en sus redes sociales, donde mostró algunos momentos de su enlace. Este es el segundo matrimonio de la intérprete de 'Flowers', quien anteriormente estuvo casada con el actor australiano Liam Hemsworth, de quien se separó en 2019.

Miley Cyrus comparte las primeras fotografías de su boda con Maxx Morando

La ceremonia se realizó al aire libre, junto a una piscina y bajo un arco decorado con flores blancas. Para la ocasión, Miley lució un vestido blanco de seda, con mangas largas, espalda descubierta y una larga cola. Su ahora esposo optó por un elegante traje negro.

Entre los asistentes estuvieron Tish y Billy Ray Cyrus, padres de la cantante, además de su hermana Noah Cyrus. También acudieron Elizabeth Hurley, pareja de su padre, y su hijo Damian. Uno de los detalles que llamó la atención fue que Wayne Coyne, vocalista de The Flaming Lips, estuvo a cargo de la ceremonia.

¿Quién es Maxx Morando, el esposo de Miley Cyrus que tiene ascendencia peruana?

Maxx Morando es un músico estadounidense de 28 años que se desempeña como baterista de la banda de rock Liily. Nació en Los Ángeles y también ha formado parte de The Regrettes. Además de tocar la batería, trabaja como compositor y productor musical. Su nombre llamó la atención en Perú luego de que medios internacionales, como la revista Elle, informaran que tiene raíces peruanas.

La historia de amor entre ambos comenzó en 2021, cuando unos amigos en común organizaron una cita a ciegas. Desde entonces, mantuvieron una relación lejos de los reflectores y realizaron algunas colaboraciones musicales. En diciembre de 2025 hicieron público su compromiso, luego de que Miley apareciera con un anillo de diamantes. Finalmente, casi un año después, la pareja decidió dar el siguiente paso y convertirse en marido y mujer.