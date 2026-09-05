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Gian Marco incursiona en la salsa romántica con ‘Nunca más y Tito Nieves lo sorprende con emotivo mensaje: “Siempre he sido tu fan”

El cantautor peruano Gian Marco lanzó 'Nunca más', un adelanto de su nuevo álbum que se adentra en la salsa romántica. En tanto, Tito Nieves le dio su respaldo y aseguró que se vienen sorpresas.

El cantautor peruano Gian Marco ha lanzado 'Nunca más', un adelanto de su nuevo álbum que se adentra en la salsa romántica, mostrando su evolución musical tras más de 30 años de carrera. Fotos: Facebook
El cantautor peruano Gian Marco ha lanzado 'Nunca más', un adelanto de su nuevo álbum que se adentra en la salsa romántica, mostrando su evolución musical tras más de 30 años de carrera. Fotos: Facebook
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El cantautor peruano Gian Marco lanzó oficialmente 'Nunca más', primer adelanto de su próximo proyecto discográfico. Con esta canción, el artista abre una nueva etapa en su propuesta musical al apostar por la salsa romántica, sin dejar de lado el estilo lírico y la sensibilidad compositiva que han marcado sus más de 30 años de carrera.

Mientras algunos se mostraron escépticos por esta nueva faceta de Gian Marco, artistas como Tito Nieves no tardaron en darle su apoyo en redes sociales. El intérprete de 'Fabricando fantasías' y 'De mí enamórate' se declaró fan de la música del peruano y pidió a sus fans que no dejen de escuchar el tema 'Nunca más'.

"¡Gracias Gian Marco por venir a visitarme! Siempre he sido tu fan. Y ahora que estás incursionando en la salsa, aún más. Vayan a escuchar ‘Nunca más’ y en octubre su nuevo álbum ‘Bajo la manga’. Pronto se vienen sorpresas", expresó el salsero puertorriqueño-estadounidense.

Tito Nieves agradeció la visita de Gian Marco, quien incursiona en la salsa romántica.

Tito Nieves agradeció la visita de Gian Marco, quien incursiona en la salsa romántica. Foto: Facebook

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La nueva faceta de Gian Marco apuesta por la salsa romántica

'Nunca más' combina elementos clásicos de la salsa con una historia de corte contemporáneo centrada en el cierre de una relación sentimental desde la madurez y la decisión de seguir adelante. La producción incorpora arreglos orquestales que refuerzan tanto el carácter bailable del tema como su componente emocional.

Este lanzamiento también consolida el acercamiento de Gian Marco a un género con el que ha estado vinculado en distintos momentos de su trayectoria, ya sea mediante colaboraciones o composiciones realizadas para reconocidos artistas internacionales. Con esta nueva propuesta, busca conectar con sus seguidores de siempre y, al mismo tiempo, acercarse al público aficionado a la salsa romántica.

'Nunca más' da inicio además a una serie de actividades relacionadas con el próximo álbum, entre ellas presentaciones en vivo y nuevos contenidos audiovisuales. La canción ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y en las redes sociales oficiales del cantante.

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