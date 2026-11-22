Hijo de Pedro Suárez Vértiz sufre un fuerte accidente y conmueve al revelar cómo quedó: “Esto es un milagro” Tomás Suárez Vértiz alarmó a sus seguidores en redes tras ser atropellado mientras manejaba su scooter eléctrico. El joven músico confirmó su estado de salud y contó cómo afrontó el incidente con el conductor.

Tomás Suárez Vértiz encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar que protagonizó un accidente de tránsito. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el hijo del recordado Pedro Suárez Vértiz contó que fue impactado por un vehículo mientras se desplazaba a bordo de su scooter eléctrico.

El cantante vinculó el desenlace favorable del choque con el profundo proceso espiritual que atraviesa actualmente. Según explicó, el hecho de haber superado el percance sin lesiones de gravedad reafirmó la fe católica que decidió retomar tras atravesar un periodo de preocupaciones personales iniciado en octubre de 2025.

El angustiante momento que vivió Tomás Suárez Vértiz tras ser impactado por un vehículo

En su testimonio compartido en redes, el intérprete describió la violencia del impacto como también la incertidumbre que sintió al caer sobre el asfalto. "Me atropellaron mientras iba en mi scooter eléctrico y salí volando. Al caer, me miré el cuerpo para ver si estaba completo y si tenía sangre", relató el cantante.

Producto de la fuerte caída, el artista admitió que le costó respirar en un primer instante. Sin embargo, al comprobar que se encontraba fuera de peligro, atribuyó su bienestar a una protección divina. "En medio del susto, pensé: 'Esto es un milagro'. Sentí que Dios y mi ángel de la guarda me habían dado otra oportunidad", confesó el hijo de Pedro Suárez Vértiz.

Cómo Tomás Suárez Vértiz logró llegar a buenos términos con la persona que lo estrelló

Para tranquilidad de sus seguidores, el artista confirmó que su estado de salud es favorable y explicó que optó por mantener la calma en lugar de escalar el conflicto tras el choque. "Estoy bien y salí ileso. Fue un accidente; hablé con la persona que conducía, la tranquilicé y todo quedó en buenos términos", precisó el músico.

Esta postura coincide con la nueva etapa de serenidad que el cantante asegura vivir desde hace dos meses, periodo en el que volvió a asistir a misa e incluso resaltó que acudió a la misa multitudinaria del papa León XIV. "Soy católico y amo a Jesucristo. Respeto las creencias de cada uno y deseo que encuentren ese mismo amor", concluyó el intérprete.