FABIAN abrirá el concierto de Jason Mraz el 12 de marzo Foto: Composición LR | Instagram

El cantautor y productor emergente FABIAN, hijo del reconocido cantante peruano Gian Marco, fue anunciado como el artista invitado para abrir el concierto del dos veces ganador del Grammy Jason Mraz, el jueves 12 de marzo, en el Duomo Costa 21, ubicado en el distrito de San Miguel.

El joven cantante, quien radica en Miami, regresará a Lima de forma exclusiva para esta presentación, que marca un nuevo éxito en su corta carrera musical y lo consolida como una de las voces emergentes del pop latino en la escena internacional. Anteriormente, FABIAN también teloneó a Lasso en el Parque de la Exposición.

Concierto de Jason Mraz en Duomo Costa 21

¿Cuándo será el concierto de Jason Mraz en Lima?

El concierto del estadounidense está programado para el jueves 12 de marzo en el Domo Costa 21. El show promete ser una velada llena de buena vibra, melodías inspiradoras y el característico estilo relajado y auténtico de Mraz.

Además, previo al concierto, FABIAN, quien forma parte del elenco de Universal Music Latina, compartirá con el público asistente su propuesta artística, centrada en el pop contemporáneo y una narrativa personal.

¿Dónde comprar entradas para el show de Jason Mraz junto a Fabian Xignago?

Las entradas se venderán exclusivamente a través de la plataforma de Teleticket. Los interesados aún pueden conseguir sus entradas a precio full: 207,00 para la zona VIP y 327,75 para la zona platinum. La cita reunirá a 2 generaciones de músicos: una promesa del pop latino y una figura consolidada del pop internacional.

¿Quién es FABIAN?

El joven cantautor es hijo del reconocido cantante peruano Gian Marco Zignago y nieto de la actriz Regina Alcóver y del cantante Joe Danova. Además, es hermano de la cantante Nic. FABIAN ha crecido en una familia de artistas, aunque por mérito propio se viene abriendo camino para brillar con nombre propio en la competitiva escena musical.

En 2025, lanzó su álbum 'Niño bueno', una propuesta fresca, honesta y generacional. Su estilo se caracteriza por influencias de los años 80 y pop moderno.