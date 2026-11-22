Francho Sierralta pasa vergonzoso momento en show de Luzu: le recuerdan ampay en yate con Said Palao y Mario Irivarren El empresario Francho Sierralta, quien fue captado besando a una mujer que no era su esposa durante una fiesta en un yate en Argentina junto a Mario Irivarren y Said Palao, asistió al show de Luzu en Lima sin imaginar que lo reconocerían por el ampay.

Francho Sierralta vivió un momento muy incómodo en el espectáculo que ofreció 'Nadie dice nada', programa de streaming de Luzu TV, el domingo 22 de noviembre en Costa 21 de San Miguel. El empresario ganó notoriedad luego de aparecer en un ampay de 'Magaly TV: la firme', donde fue captado besando a una mujer que no era su esposa durante una fiesta en un yate en Argentina.

En aquella despedida de soltero también estuvieron Mario Irivarren y Said Palao. Tras la difusión de las imágenes, Onelia Molina anunció el fin de su relación con el exchico reality, mientras que el episodio provocó una crisis en el matrimonio de Said con Alejandra Baigorria.

Le recuerdan infidelidad de Francho Sierralta a su esposa durante show de Luzu TV

Todo ocurrió cuando Nicolás Occhiato, conductor de 'Nadie dice nada' de Luzu TV, interactuaba con los asistentes al espectáculo. Entre los pedidos del público surgió el nombre de Francho Sierralta, quien se encontraba entre los espectadores. Al notar que las cámaras lo enfocaban, el empresario peruano se mostró incómodo e intentó pasar desapercibido.

La situación tomó otro rumbo cuando un joven se acercó al presentador con su celular, en cuya pantalla había escrito: Yo tengo el chisme. Acto seguido, comenzó a relatar los detalles del ampay de Sierralta en un yate en Argentina. Lo curioso fue que el empresario estaba sentado prácticamente al lado de quien contaba los hechos, por lo que no pudo evitar escuchar la historia.

Además, Francho no estaba solo, sino acompañado de una joven. Cuando Occhiato le preguntó qué vínculo tenía con ella, la muchacha evitó definirse como su novia, amiga o persona con la que estaba, siendo muy cortante con sus declaraciones.

¿Francho Sierralta continúa con su esposa pese a infidelidad?

Tras el ampay ocurrido en marzo de este año en un yate en Argentina, Francho Sierralta cerró sus cuentas en redes sociales luego de ser captado besando a una mujer que no era su esposa. Desde entonces, no se sabía si había logrado reconciliarse con su pareja tras la infidelidad.

Sin embargo, el portal Instarándula difundió imágenes del empresario con su esposa en California, Estados Unidos. En las fotografías se les ve abrazados y compartiendo muestras de cariño, además de posar juntos frente al mar.