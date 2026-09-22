Melcochita es inmortalizado en La Victoria: cómico recibió un homenaje con una escultura y un graffiti

Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, recibió un homenaje en La Victoria, distrito donde nació, como reconocimiento a su extensa trayectoria en la música y el entretenimiento peruano. El tributo quedó representado en una escultura y un mural que incorporan elementos asociados a la identidad artística del reconocido sonero y humorista.

La ceremonia contó con la presencia del artista y del alcalde de La Victoria, Rubén Cano. El reconocimiento se produjo pocos días antes del espectáculo con el que el sonero nacional tiene previsto despedirse de los escenarios, una presentación que reunirá a reconocidos exponentes de la música peruana y cubana.

Melcochita recibe emotivo homenaje en La Victoria

El principal reconocimiento fue un busto instalado en el Parque Chicama. La escultura fue elaborada en fibra de vidrio por Raúl Franco y posteriormente develada durante una ceremonia a la que asistió Melcochita. El artista, que cumplió 90 años el pasado 17 de septiembre, expresó su emoción por el gesto realizado en el distrito que forma parte de su historia personal.

"Va a quedar en mi corazón toda la vida hasta que hable con la muerte", manifestó Melcochita durante el acto, dejando constancia de la importancia que tuvo para él recibir este reconocimiento en La Victoria.

El homenaje también se extendió al arte urbano. En la cuadra 2 de la calle Rivas fue plasmado un mural a color diseñado por Antonio Díaz, donde aparece una de las expresiones más reconocidas del artista: "¡No vayan!". La frase se convirtió en una de las principales marcas de su estilo humorístico y es recordada por el público como parte de su trayectoria en televisión y sus presentaciones.

Aunque en el texto original se emplea el término “mural”, la obra forma parte del homenaje visual que incorpora elementos propios de la cultura urbana del distrito. La referencia a “graffiti” permite identificar el componente artístico del tributo, mientras que la frase "¡No vayan!" conecta directamente la intervención con la imagen pública construida por Melcochita durante décadas.

Melcochita alista concierto de despedida

El homenaje a Melcochita ocurre pocos días antes de una presentación especialmente significativa para el artista: el espectáculo anunciado como su despedida de los escenarios. El evento está programado para el 26 de septiembre en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad.

La presentación contará con la participación de varios artistas y agrupaciones invitadas. Entre los nombres anunciados figuran Daniela Darcourt, Camagüey, Septeto Acarey, Brunella Torpoco, César Vega y Alex Ramírez, además de los cubanos de La Charanga Habanera.