El comediante y músico peruano ‘Melcochita’ celebra sus 90 años con un evento, ‘Fiesta salsera del año’, este sábado 26 de septiembre en Surco, destacando su legado artístico. Foto: difusión

El comediante y músico peruano ‘Melcochita’ celebra sus 90 años con un evento, ‘Fiesta salsera del año’, este sábado 26 de septiembre en Surco, destacando su legado artístico. Foto: difusión

El cómico y músico peruano Pablo Villanueva, conocido en todo el Perú como Melcochita, celebrará sus 90 años de vida este sábado 26 de septiembre en un evento denominado Fiesta salsera del año, donde grandes artistas nacionales serán los encargados de rendirle un merecido homenaje a su legado y acompañarlo en una noche que quedará para siempre en la memoria del público.

Melcochita, quien se mantiene vigente con la misma chispa que lo hizo popular y sigue siendo una de las figuras más queridas del espectáculo nacional, se mostró emocionado al invitar a sus seguidores al show que se hará en su honor. "Si no me quieren en vida, cuando me muera, no me lloren", es la frase que ha venido repitiendo desde hace varios días en sus publicaciones.

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Artistas nacionales acompañarán a Melcochita en Surco

Melcochita, quien lleva toda una vida dedicada a la comicidad, la salsa y la televisión, contó que Daniela Darcourt, La Charanga Habanera, Bruenlla Torpoco, Camagüey, César Vega, Septeto Acarey, entre otros artistas, serán parte de Fiesta salsera del año, evento que se realizará este sábado 26 en el Centro de Convenciones del Parque de la Amistad, en Surco, a partir de las 8.00 p. m. Las entradas siguen a la venta en Teleticket.

Ahora, a sus 90 años, Melcochita conserva el espíritu pícaro que ha caracterizado buena parte de su trayectoria. El veterano artista continúa recurriendo a sus ocurrencias y sentido del humor para entretener a un público que lo ha acompañado durante décadas.

¿Quién es Melcochita y cuál es su trayectoria?

Detrás de los llamativos ternos y el humor irreverente de Melcochita se encuentra Pablo Villanueva, artista peruano que ha construido una extensa trayectoria entre la música y la comicidad. Su faceta como sonero le permitió compartir escenario con reconocidos exponentes de la salsa como Tito Nieves, Óscar D’León y Charlie Aponte, además de cultivar una cercana relación con estrellas como Willie Colón y Celia Cruz.

Su popularidad en la televisión peruana tomó mayor impulso durante la década de los noventa de la mano de Augusto Ferrando, quien conoció su talento en su recordada peña. A partir de entonces, Villanueva se convirtió en un rostro habitual de los espacios de entretenimiento y conquistó a varias generaciones con un estilo humorístico marcado por sus ocurrencias, frases y peculiares apodos.

El reconocimiento de Melcochita también traspasó las fronteras peruanas. El artista llevó su talento a escenarios de Estados Unidos, donde llegó a ser presentado como el ‘Steve Martin del Perú’. Su música también encontró acogida en países como Colombia, evidenciando una carrera que consiguió proyectarse internacionalmente.

A lo largo de los años, Pablo Villanueva ha demostrado una notable versatilidad al desenvolverse en diferentes disciplinas artísticas. Además de su conocida faceta como humorista, ha desarrollado trabajos como cantante, músico, baterista y actor, consolidando una carrera vinculada tanto a la comedia como a la música tropical.