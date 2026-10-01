Tráfico en Vía Evitamiento: accidente cerca al Pentagonito genera fuerte congestión vehicular

Un accidente de tránsito registrado la mañana de este jueves 1 de octubre en la vía de Evitamiento provocó una intensa congestión vehicular en sentido sur, desde el puente Palmeras, informó Lima Expresa. Según la empresa, el siniestro ocurrió a la altura del Pentagonito, fuera del tramo que administra.

Ante la emergencia, tres unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron hasta la Panamericana Sur, a la altura del Cuartel General del Ejército del Perú, en el distrito de San Borja, para atender el accidente y contribuir a restablecer el tránsito.

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Vía de Evitamiento registró 94 siniestros graves en 2026

Entre enero y julio de este año, la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla registraron 94 siniestros graves que dejaron 16 fallecidos, informó Lima Expresa. Según la concesionaria, los motociclistas estuvieron involucrados en el 50% de estos accidentes.

La empresa identificó las maniobras imprudentes y el exceso de velocidad como las principales causas de los fallecimientos. También reportó otras conductas de riesgo, como cambios indebidos de carril, distracción durante la conducción e incumplimiento de los límites de altura para vehículos de carga.

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